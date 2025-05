Grécia entra na justiça contra show de drones com anúncio da Adidas perto da Acrópole

ATENAS (Reuters) - A Grécia entrou com uma ação judicial sobre possível violação de lei de proteção de antiguidades pelo que parecia ser um show de drones anunciando a varejista esportiva Adidas perto da Acrópole, disse a ministra da cultura nesta sexta-feira.

Imagens nas mídias sociais mostraram drones iluminados formando o logotipo e um sapato da Adidas com a colina da Acrópole, um patrimônio mundial da UNESCO, ao fundo.

A Acrópole, um afloramento rochoso sobre Atenas, abriga o Templo do Partenon -- símbolo da era de ouro de Atenas, construído em 432 a.C. para homenagear a deusa Atena, e um dos locais mais visitados em todo o mundo.

A Ministra da Cultura, Lina Mendoni, disse em uma entrevista nesta sexta-feira que o show usou a Acrópole para fins comerciais contra uma lei nacional e ocorreu sem a aprovação prévia do Ministério da Cultura.

"É como se o tênis Adidas estivesse chutando a Acrópole", disse Mendoni à rádio local Skai. "Já foi aberto um processo contra qualquer responsável."

A Adidas disse que "todas as autorizações necessárias foram recebidas e cumpridas".

"Nenhuma imagem do monumento da Acrópole foi usada pela Adidas para publicidade ou outros fins", disse a empresa em um comunicado enviado por email.

O Ministério da Cultura informou que também investiga se o procedimento de licenciamento para o sobrevoo dos drones foi cumprido.

A medida ocorre semanas após a Grécia rejeitar um pedido do diretor Yorgos Lathimos para filmar cenas de seus próximos filmes "Bugonia" na colina da Acrópole, alegando que eram incompatíveis com o símbolo do antigo monumento grego.

(Reportagem de Angeliki Koutantou; reportagem adicional de Alexander Huebner)