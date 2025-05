Fuzil de R$ 240 mil que derruba helicóptero: quanto custam as armas do CV?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na terça-feira (13), a Operação Contenção contra o tráfico de armas e drogas ligado ao Comando Vermelho. A ação apreendeu 240 armas, entre elas 16 fuzis, além de 43 mil munições. Dez suspeitos foram presos. Traficantes chegaram a pagar R$ 240 mil por um único fuzil.

Armas de guerra com valores milionários

Mais de R$ 5 milhões em armas. Só nos meses de fevereiro e março de 2023, o traficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, o Zeus Muzema, gastou essa quantia com armamentos e munições. As informações estão em planilhas que ele mesmo fazia e que foram encontradas pela polícia.

A lista dos armamentos e acessórios incluía:

Fuzil calibre .50 por R$ 240 mil. O armamento, com capacidade de derrubar até um helicóptero e alcance de até 6 km, era comprado pela quadrilha para fortalecer a guerra territorial do Comando Vermelho.

O armamento, com capacidade de derrubar até um helicóptero e alcance de até 6 km, era comprado pela quadrilha para fortalecer a guerra territorial do Comando Vermelho. Fuzil .762 por R$ 85 mil. Outro modelo de alto poder de fogo, usado em confrontos intensos, também estava nas planilhas dos criminosos.

Outro modelo de alto poder de fogo, usado em confrontos intensos, também estava nas planilhas dos criminosos. Fuzil .556 por R$ 55 mil. Com uso comum entre grupos armados, o modelo era adquirido em larga escala pela organização.

Com uso comum entre grupos armados, o modelo era adquirido em larga escala pela organização. 14 mil projéteis por R$ 505 mil. Um lote de munição para fuzis AK47 abastecia as tropas da facção. Cada bala saía por cerca de R$ 36.

Um lote de munição para fuzis AK47 abastecia as tropas da facção. Cada bala saía por cerca de R$ 36. Pentes de AR15 por até R$ 190 mil. Cada carregador do fuzil calibre .556 custava R$ 725, e foram compradas 262 unidades em um único pedido.

Arsenal escondido em mansão na Barra da Tijuca

43 mil balas e 240 armas apreendidas. A Operação Contenção encontrou o armamento em uma casa de luxo no condomínio Novo Leblon, na Zona Oeste do Rio.

Fuzis com silenciadores e armas de comércio restrito. Entre as 240 armas, estavam 16 fuzis — dois deles calibre .30, de uso proibido no comércio comum — e 20 pistolas.

Relógios de luxo com diamantes. Dois acessórios encontrados na casa somavam R$ 2,5 milhões. Um deles tinha pedras preciosas nos marcadores de hora.

Preso por lavagem e alvo por tráfico. O dono do imóvel, Jhonnatha Schimitd Yanowich, foi preso em São Paulo e responderá por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico.

A guerra do Comando Vermelho

Expansão armada. A polícia afirma que os altos investimentos em armamento tinham como objetivo sustentar a ofensiva do Comando Vermelho em territórios dominados por milicianos e facções rivais.

Conexão Baixada-Barra. A investigação começou na Baixada Fluminense e alcançou endereços de alto padrão na capital fluminense, revelando o alcance do esquema.

Outro alvo: o TCP. Durante ação da Polícia Militar, Thiago da Silva Folly, o TH, chefe do Terceiro Comando Puro na Maré, foi morto em confronto.

Investigação

Zeus Muzema no centro do esquema. O tido chefe do tráfico na comunidade da Muzema era o principal operador das compras. Além de negociar, ele organizava tudo de forma meticulosa. A investigação foi conduzida pela 60ª DP Campos Elísios, na Baixada Fluminense e revelou como ele e outros traficantes abasteciam o Comando Vermelho com armas pesadas.

Dez presos e 22 mandados de prisão. A Operação Contenção resultou na prisão de dez suspeitos ligados ao fornecimento de armas e drogas para o Comando Vermelho. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva em quatro estados — Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.