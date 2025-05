Fitch reafirma rating da Grécia em 'BBB-' e revisa perspectiva de estável para positiva

A Fitch Ratings elevou a perspectiva da Grécia de estável para positiva nesta sexta-feira, 16, à medida que o país trabalha para construir superávits e reduzir sua dívida pública. O país registrou um superávit orçamentário de 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) e a dívida do governo geral em relação ao PIB caiu para 154%, em comparação ao pico de 2020 de 209%, de acordo com a Fitch.

"A Grécia alcançou o maior declínio da dívida pós-pandemia entre os soberanos com grau de investimento classificado por nós", disse a agência de classificação de risco, acrescentando que "os amortecedores de caixa são altos, em cerca de 36 bilhões de euros, suficientes para cobrir todos os vencimentos da dívida nos próximos três anos".

A Fitch prevê que o crescimento permanecerá acima de 2% em 2025 e 2026, bem acima das previsão de crescimento de 0,4% na zona do euro. Os riscos diretos para a Grécia decorrentes da guerra comercial global são pequenos, já que as exportações para os EUA representam apenas 4% do total das exportações, bem abaixo da média da União Europeia, declarou a agência.