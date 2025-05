Tiros no ar: caças da FAB perseguem avião com 200 quilos de droga

Do UOL, em São Paulo

Uma aeronave com carregamento de 200 quilos de skunk foi interceptada pela Força Aérea Brasileira no Pará na tarde de ontem.

O que aconteceu

Avião foi detectado por radar da Defesa Aérea. Após notar a presença do bimotor Embraer EMB-810 no espaço aéreo, os pilotos da FAB passaram a interrogar o piloto por rádio e orientar a mudança de rota. Antes de ser interceptada, a movimentação da aeronave era monitorada pela Polícia Federal.

Dois caças A-29 acompanharam o avião e tiros de aviso foram disparados. Segundo a FAB, os militares seguiram os "protocolos operacionais" para situações do tipo.

Aeronave perseguida no ar fez pouso forçado em uma área rural de Altamira (PA). Os ocupantes tocaram fogo no avião logo após o pouso e fugiram do local.

200 quilos de skunk foram retirados da aeronave Imagem: FAB/Divulgação

Agentes da Polícia Federal foram até o local do pouso forçado em um helicóptero da FAB. Eles conseguiram recuperar a carga de drogas, que foi levada à Delegacia da Polícia Federal em Santarém. O skunk é uma variedade de maconha com mais quantidade de substâncias psicoativas.

Ninguém foi preso até o momento. A FAB e a PF não informaram quantas pessoas estavam na aeronave.