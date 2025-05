Governo Trump avalia apoiar reality que dará green card como prêmio

O governo dos EUA está considerando apoiar um reality show no qual imigrantes enfrentariam desafios para obter a cidadania americana, segundo informações do New York Times e do Daily Mail.

O que aconteceu?

O reality The American (O Americano) teria como base tradições e costumes dos Estados Unidos, conforme afirmou nesta sexta-feira Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA. "A proposta é uma celebração do que significa ser americano e do privilégio que é poder se tornar cidadão dos Estados Unidos da América", disse a porta-voz, segundo o New York Times. "É importante resgatar o senso de dever cívico."

A proposta, com 35 páginas, foi apresentada por um produtor chamado Rob Worsoff. Nascido no Canadá, ele afirmou ter tido a ideia durante seu próprio processo de obtenção da cidadania americana.

Segundo o Daily Mail, a intenção é que um americano famoso, nascido em outro país e também naturalizado, seja o apresentador do programa. Alguns nomes são citados como possíveis opções, como a colombiana Sofia Vergara, a ucraniana Mila Kunis e o canadense Ryan Reynolds. Eles receberiam cada competidor com um presente de boas-vindas: uma luva de beisebol personalizada.

Os imigrantes seriam divididos em times, que competiriam em episódios de uma hora. Os desafios ocorreriam durante viagens por diversos estados, nas quais os participantes conheceriam as populações locais e aprenderiam sobre a história, a cultura e as peculiaridades de cada região. Também seriam realizadas competições de perguntas e respostas com temas cívicos.

Segundo a apresentação do projeto, cada episódio teria ao menos quatro partes. 1) Desafio de herança cultural; 2) Desafio de eliminação; 3) Participar de uma reunião comunitária; 4) Votação final.

O prêmio do programa seria a concessão da cidadania americana ao vencedor, em uma cerimônia nas escadarias do Capitólio dos EUA. Worsoff afirmou que a proposta não tem como objetivo penalizar ninguém em seu processo de imigração ou deportar participantes com desempenhos negativos, segundo o New York Times.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, estaria apoiando a ideia, e o departamento estaria trabalhando para viabilizar o reality show em alguma plataforma de streaming, ainda segundo o Daily Mail.

Trump já apresentou reality show

Vale destacar que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi o apresentador do reality show The Apprentice entre 2004 e 2015. O programa teve diversas versões pelo mundo, inclusive no Brasil, com "O Aprendiz", que foi transmitido pela TV Record. A apresentação foi inicialmente feita por Roberto Justus e, posteriormente, por João Doria, que, assim como Trump, também ingressou na política após o programa.