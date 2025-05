EUA desenvolvem plano para transferir 1 milhão de palestinos para Líbia, diz NBC News

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está trabalhando em um plano para realocar permanentemente até um milhão de palestinos da Faixa de Gaza para a Líbia, noticiou a NBC News nesta sexta-feira, citando cinco pessoas com conhecimento do assunto.

Citando duas pessoas com conhecimento direto e uma ex-autoridade dos EUA, a NBC também informou que o plano está sendo considerado com seriedade suficiente para que os EUA o tenham discutido com a liderança da Líbia.

Em troca do reassentamento dos palestinos, o governo norte-americano liberaria para a Líbia bilhões de dólares em fundos que os EUA congelaram há mais de uma década, de acordo com a NBC e citando as mesmas três pessoas.

(Reportagem de Jasper Ward)