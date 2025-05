Economia do Japão encolhe mais do que o esperado no 1º tri enquanto tarifas dos EUA se aproximam

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão encolheu pela primeira vez em um ano e em um ritmo mais rápido do que o esperado, mostraram os dados do primeiro trimestre nesta sexta-feira, ressaltando a natureza frágil de sua recuperação, agora sob a ameaça das políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dados destacam o desafio que as autoridades enfrentam, uma vez que as tarifas dos EUA afetam as perspectivas para a economia com alto índice de exportação, especialmente para o setor automotivo, que é o principal pilar.

O Produto Interno Bruto (PIB) real sofreu uma contração anualizada de 0,7% de janeiro a março, segundo dados preliminares do governo, muito maior do que a previsão do mercado de uma queda de 0,2%.

O declínio deveu-se à estagnação do consumo privado e à queda das exportações, sugerindo que a economia estava perdendo o suporte da demanda externa mesmo antes do anúncio de Trump, em 2 de abril, de tarifas "recíprocas" abrangentes.

Os dados destacaram alguns aspectos positivos, como o fato de o crescimento do PIB no último trimestre do ano passado ter sido ligeiramente revisado para cima, de 2,2% para 2,4% .

As despesas de capital aumentaram 1,4%, mais do que o esperado, ajudando a demanda interna a acrescentar 0,7 ponto percentual ao crescimento do PIB.

De modo geral, no entanto, analistas foram cautelosos em relação ao impulso mais fraco da demanda e aos riscos para as perspectivas diante de uma mudança na ordem do comércio global liderada por Trump.

"A economia do Japão carece de um impulsionador do crescimento, devido à fraqueza das exportações e do consumo. Ela é muito vulnerável a choques como o das tarifas de Trump", disse Yoshiki Shinke, economista executivo sênior do Instituto de Pesquisa Dai-ichi Life.

"Os dados podem levar a pedidos crescentes de maiores gastos fiscais", disse ele, acrescentando que a economia pode contrair novamente no segundo trimestre, dependendo de quando o impacto das tarifas se intensificar.

Na comparação trimestral, a economia encolheu 0,2%, contra previsão do mercado de uma contração de 0,1%.

O Ministro da Revitalização Econômica do Japão, Ryosei Akazawa, disse que os grandes aumentos salariais oferecidos pelas empresas provavelmente sustentarão uma recuperação econômica moderada, mas alertou sobre os riscos para as perspectivas.

"Devemos estar atentos aos riscos de queda para a economia decorrentes da política tarifária dos EUA. O impacto no consumo e na confiança das famílias devido aos contínuos aumentos de preços também é um risco para o crescimento", disse Akazawa em uma coletiva de imprensa após os dados do PIB.

O consumo privado, que responde por mais da metade da produção econômica do Japão, ficou estável no primeiro trimestre, em comparação com a previsão de um ganho de 0,1%.

A demanda externa reduziu 0,8 ponto do PIB, já que as exportações caíram 0,6% e as importações aumentaram 2,9%, mesmo antes de o impacto das tarifas de Trump começar a se materializar com força total.

(Reportagem adicional de Tetsushi Kajimoto)