Cyrela prevê lançamentos maiores em 2025, diz copresidente

SÃO PAULO (Reuters) - O segundo trimestre está "indo bem" para a Cyrela e as condições macroeconômicas estão compatíveis com o conjunto de lançamentos da construtora para 2025, que deve apresentar crescimento em relação ao ano passado, disse o copresidente da companhia, Raphael Horn, nesta sexta-feira.

"Acho que a gente vai lançar toda a nossa grade para esse ano e isso significa um crescimento em relação ao ano passado", disse Horn a analistas após divulgação do resultado trimestral da Cyrela na noite da véspera. "Nosso cenário base é esse... tudo indica que as condições são boas para isso."

"Obviamente, a gente pode mudar de ideia e cortar lançamento, mas eu não acho que é isso que vai acontecer", acrescentou Horn.

A construtora divulgou um aumento de 23% no lucro líquido do primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, para R$328 milhões, com expansão de 24% na receita líquida.

Analistas do Santander consideraram os resultados sólidos, em linha com as estimativas do banco, e reiteraram a Cyrela como "top pick" com base em fatores como o portfólio de projetos da construtora e um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 20,9% nos últimos 12 meses - que Horn disse que espera manter.

No ano passado, a Cyrela totalizou um valor lançado de R$9,6 bilhões, excluindo unidades permutadas, crescimento de 45% em relação a 2023. Dentro do setor, a MRV informou em abril que espera elevar seu valor lançado este ano para R$11 bilhões, contra R$9,4 bilhões em 2024 (+17%).

Em relação ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que ganhou recentemente uma nova linha de financiamento voltada para a classe média, o diretor financeiro da Cyrela, Miguel Mickelberg, disse que a novidade não altera a estratégia da companhia, que atua no segmento econômico sob a marca Vivaz.

"A gente sinalizou que o MCMV vai representar um volume que deve ser próximo a 30% (dos lançamentos) do ano, isso já é um crescimento importante", disse Mickelberg, acrescentando estar "bastante animado" com o segmento.

Além da Vivaz, a Cyrela também possui exposição ao segmento popular por meio de suas joint ventures Cury e Plano&Plano.

Por volta das 12h30 (horário de Brasília), as ações da Cyrela subiam 1,1%, a R$25,74 cada, enquanto o índice de referência da bolsa brasileira, Ibovespa, caía 0,84%.

(Por Patricia Vilas Boas)