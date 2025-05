Consolação ou epopeia: City e Palace fazem final da Copa da Inglaterra

Wembley recebe uma final inédita da Copa da Inglaterra neste sábado (17), entre o Crysal Palace, que nunca conquistou o torneio, e o gigante Manchester City, que busca o título como um prêmio de consolação após uma temporada "horrível".

Em um passado recente, ninguém teria apostado no Palace. Mas o City teve tantos problemas nos últimos meses para chegar agora como grande favorito antes da 14ª final de sua história na FA Cup, a terceira consecutiva (vitória em 2023, derrota em 2024).

"É um bom hábito chegar a Wembley e é sempre importante levantar troféus. Temos a final da Copa da Inglaterra como objetivo e, em uma temporada horrível, conseguimos", resumiu o atacante norueguês Erling Haaland à BBC.

No norte de Londres, Haaland espera dar um pouco de alegria aos torcedores ao final de uma temporada desgastante, marcada pela grave lesão de Rodri, a perda do título do Campeonato Inglês e uma eliminação precoce na Liga dos Campeões.

- Batalha de individualidades -

A Copa da Inglaterra representa a última esperança de título para Pep Guardiola, que levantou pelo menos um troféu por temporada com o Manchester City, exceto em seu primeiro ano (2016/2017).

O jogo decisivo também terá um sabor especial o capitão Kevin De Bruyne, que deixará o City depois de uma década repleta de conquistas.

No papel, e apesar de um ano decepcionante, os 'Citizens' parecem ter as melhores armas em todos os setores do campo, desde o goleiro Ederson até o atacante Phil Foden, passando pelo zagueiro Rúben Dias, o ponta Jérémy Doku e o centroavante Omar Marmoush.

Mas o Crystal Paçace também conta com talentos individuais, como Marc Guéhi, Eberechi Eze, Maxence Lacroix, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr.

O clube do sul de Londres contará com o apoio de sua apaixonada torcida depois da vitória sobre o Aston Villa (3 a 0) na semifinal, já em Wembley.

- Vaga na Liga Europa -

O alento da história também pode dar asas aos 'Eagles', finalista em 1990 e 2016, nas duas vezes derrotados pelo Manchester United.

Agora, o clube tem mais uma chance de, enfim, ficar com o título.

Sabemos o que representa para os torcedores", declarou Eze ao canal Sky Sports no último domingo.

"Estamos confiantes. Sabemos que só temos que continuar assim, darmos o nosso melhor para ter a possibilidade de vencer qualquer equipe", acrescentou o atacante de 26 anos.

Eze marcou cinco gols em seus quatro últimos jogos, e como times de peso como Arsenal (2 a 2), Aston Villa (3 a 0), Nottinham Forest (1 a 1) e Tottenham (2 a 0, dois gols).

Uma vitória sobre Haaland e companhia também daria ao Crystal Palace uma vaga na próxima Liga Europa, algo inédito para o clube.

O Manchester City, por sua vez, tenta permanecer na elite da Liga dos Campeões terminando entre os cinco primeiros colocados da Premier League, um objetivo ainda não alcançado faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

