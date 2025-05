Confiança do consumidor dos EUA se deteriora ainda mais em maio

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu ainda mais em maio, enquanto as expectativas de inflação para daqui um ano aumentaram, uma vez que as famílias continuaram preocupadas com o impacto econômico da política comercial agressiva e muitas vezes errática do presidente Donald Trump.

A Universidade de Michigan informou nesta sexta-feira que seu Índice de Confiança do Consumidor caiu para 50,8 neste mês, em comparação com a leitura final de 52,2 em abril. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 53,4.

"As tarifas foram mencionadas espontaneamente por quase três quartos dos consumidores, em comparação com quase 60% em abril; a incerteza sobre a política comercial continua dominando o pensamento dos consumidores sobre a economia", disse Joanne Hsu, diretora da pesquisa.

"Um ligeiro aumento na confiança dos independentes (aqueles que não se identificam com um partido político) neste mês foi compensado por um declínio de 7% entre os republicanos."

As expectativas de inflação para daqui 12 meses saltaram para 7,3%, de 6,5% em abril. Tanto os democratas quanto os republicanos previram uma inflação mais alta no curto prazo.

(Por Lucia Mutikani)