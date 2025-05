Guia Tech: Como funciona uma balança de bioimpedância?

A tecnologia pode ser uma grande aliada da nossa saúde. Seja pela telemedicina, que permite a realização de consultas e até cirurgias remotas, ou pelos aparelhos portáteis que ajudam no monitoramento de atividade física, sono e outros dados em nosso dia a dia.

Balanças de bioimpedância são bons exemplos de como podemos obter uma análise detalhada da nossa composição corporal, que vai muito além do peso, sem sair de casa. Anos atrás, esse tipo de avaliação só poderia ser feito em consultórios ou laboratórios.

Por dentro da tecnologia

Estas balanças funcionam por meio da chamada bioimpedância elétrica (BIA). As marcações (geralmente placas de metal) onde posicionamos os pés possuem eletrodos, que entram em contato com a pele e emitem uma corrente elétrica muito fraca em nosso corpo. Alguns modelos incluem uma barra com sensores para mãos e prometem uma medição mais precisa, considerando melhor os membros superiores e o tronco.

É um método não invasivo e seguro. Você não sente nada, mas essa corrente vai encontrando diferentes níveis de resistência (impedância) ao passear pelo nosso corpo. Ela viaja mais facilmente por tecidos com alta concentração de água — boa condutora de eletricidade — e eletrólitos, como músculos e sangue. Já tecidos com menor teor de água, como a gordura e os ossos, oferecem mais resistência à passagem da corrente elétrica.

A balança, então, mede essa resistência ao fluxo da corrente. Utilizando algoritmos que levam em consideração informações como sexo, idade, altura e peso (que você geralmente informa ao aparelho), estima a quantidade de diferentes componentes corporais, como:

Percentual de gordura

Massa muscular

Massa magra

Massa óssea

Gordura visceral

Água corporal

Idade metabólica

Taxa metabólica basal (TMB)

IMC (Índice de Massa Corporal)

Normalmente, esses dados são enviados para um aplicativo no smartphone, onde é possível acessar o histórico das medições. Assim, é possível ter uma ideia se aquela rotina de exercícios ou dieta está surtindo o efeito desejado.

Relógios com bioimpedância

Alguns modelos de smartwatchs também conseguem fazer bioimpedância. Assim como as balanças, eles utilizam a tecnologia BIA para estimar a composição corporal.

No entanto, a corrente elétrica é enviada por outra parte do corpo, em geral a ponta dos dedos, que deve ser posicionada em algum botão do relógio para que a medição seja feita.

Pelo tamanho reduzido, relógios com bioimpedância são considerados menos precisos do que as balanças — a corrente elétrica enviada percorre uma área menor do corpo, principalmente o braço e a parte superior do tronco.

Ainda assim, servem como referência e têm a praticidade de estarem o dia todo em nosso pulso.

Importante:

A precisão dos dados pode variar dependendo do modelo, da tecnologia utilizada e das condições de uso (hidratação, momento do dia etc).

É fundamental seguir as instruções do fabricante para obter medições mais consistentes e confiáveis.

Os resultados não substituem um médico e devem ser interpretados por um profissional de saúde, que poderá considerar seu histórico e objetivos individuais.

