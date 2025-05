China suspende importações de frango brasileiro após caso de gripe aviária no RS

A China suspendeu por 60 dias suas importações de carne de frango proveniente do Brasil, após a identificação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, anunciou nesta sexta-feira (16) o ministro da Agricultura.

"A partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira", informou o ministro Carlos Fávaro, em declarações à imprensa divulgadas pelo governo.

O foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, segundo comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que esclareceu que "a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos".

As autoridades agropecuárias informaram que as medidas de contenção e erradicação do foco já foram iniciadas.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, e a China é o principal destino de suas exportações, com mais de 562 mil toneladas enviadas ao gigante asiático em 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Fávaro explicou que a decisão do governo chinês segue um protocolo de suspensão automática de importações nesses casos, enquanto em outros países essas restrições se limitam aos produtos provenientes da região afetada.

"O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção, tem estrutura para fazer a contenção, então a restrição comercial fica na região do foco onde aconteceu. Alguns países não mudaram de protocolo, que é o caso [da China]", afirmou o ministro.

