China investirá R$ 27 bilhões no Brasil, e não R$ 336,6 bilhões

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que a China fechou um acordo para investir R$ 336,6 bilhões no Brasil.

De fato, o país asiático fará investimentos no país, mas no valor de R$ 27 bilhões. O valor ao qual se referem os posts enganosos se aproxima da quantia total que a China destinou ao Brasil nos últimos 14 anos.

As peças desinformativas tentam superdimensionar o recente acordo comercial entre o presidente Lula (PT) e o líder chinês Xi Jinping.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"AGORA: Em afronta aos EUA, China ACABA de ANUNCIAR um INVESTIMENTO de R$ 336,6 BILHÕES no Brasil em PARCERIA com o presidente Lula. É o MAIOR investimento em 500 anos. Lula é um FENÔMENO!", diz o texto da publicação.

Abaixo, uma foto de Lula ao lado de uma imagem de um globo terrestre com a China em destaque completam a postagem.

Por que é distorcido

Acordo com a China prevê aporte de R$ 27 bilhões ao Brasil. Na segunda-feira, o governo Lula anunciou que empresas chinesas farão um investimento bilionário no país nos próximos anos. O valor será injetado em setores como os de entrega por aplicativo (Meituan), montadoras (GWM e GAC Motor), fast-food (Mixue) e energia renovável (CGN) (aqui, aqui, aqui e aqui).

Chineses investiram US$ 66 bilhões no Brasil em mais de uma década. Dados do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) apontam que o aporte financeiro dos chineses ao país foi de US$ 66 bilhões (cerca de R$ 374,9 bilhões na cotação atual) nos últimos 14 anos (aqui). O valor, em reais, aproxima-se do citado pelas publicações enganosas, mas que o tratam como um investimento futuro. Ainda de acordo com o CEBC, em relatório divulgado em setembro de 2024, a China injetou US$ 73,3 bilhões (aproximadamente R$ 416,5 bilhões) no Brasil entre 2007 e 2023 (aqui).

Lula ressaltou 'relação estratégica' com a China. Em sua quarta viagem oficial ao país asiático, o presidente declarou que "a relação entre Brasil e China nunca foi mais necessária" (aqui). Os dois países assinaram 20 acordos e acertaram 17 documentos para fortalecer a cooperação entre eles pelos próximos 50 anos (aqui). Lula também participou do Fórum China-Celac (Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e teve uma série de encontros com o líder chinês Xi Jinping. Ambos criticaram a política tarifária do presidente norte-americano Donald Trump (aqui e aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha 32,6 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

