Acordar com cheiro de café fresco: testamos cafeteira e o moedor da WAP

Se tem algo que combina com uma manhã é o cheirinho de café que acabou de ser feito. E se for com grãos moídos e de uma forma prática, melhor ainda. Foi com essa ideia que o Guia de Compras UOL testou uma dupla de produtos da Wap: a cafeteira elétrica WCD1500 e o moedor de café WMC200, ambos da linha Aroma da fabricante.

Já estou acostumado a moer café em casa, normalmente usando um moedor automático e uma prensa francesa. Usando a dupla da Wap, no entanto, a tarefa ficou mais prática. Isso vale especialmente pela cafeteira, já que ela permite, entre outras coisas, ser programada para funcionar em um horário específico. Confira a seguir os pontos positivos e de atenção da dupla:

Pontos positivos

Fácil de usar. Nas primeiras vezes, é normal ajustar a proporção entre água e pó por tentativa e erro. Uma vez achada a proporção entre água e pó de café para que a bebida fique ao seu gosto, todo o processo é extremamente prático e rápido.

Praticidade. Uma função que usei especialmente em dias mais corridos foi a de programar o funcionamento, algo bastante simples e que poupou preciosos minutos pela manhã.

Limpeza. A cafeteira é simples de limpar, além de contar com uma função de autolimpeza que remove acúmulo de calcário (que pode impedir a passagem de água se ficar acumulado).

Boa capacidade. O reservatório de água conta com 1,5 litro de capacidade o que, de acordo com a marca, é suficiente para fazer até 38 "cafezinhos" de uma só vez. Um ponto positivo é que, ao menos para consumo em um curto intervalo de tempo, a jarra fica aquecida, mantendo a bebida na temperatura ideal.

Diferentes preparos. Além do café tradicional, essa cafeteira também tem opção para preparar uma versão mais forte do café —neste caso, a válvula que controla a saída da bebida para a jarra demora mais para abrir, mantendo a água quente em contato com o pó por mais tempo. Também há uma opção para o preparo do café gelado: basta colocar gelo na jarra até a marca indicada, posicionar o tapete de silicone (que isola o calor da base) e selecionar a função correspondente.

Pontos de atenção

Bloqueio de gotejamento pode falhar. Esse parece ser um problema comum entre todas as cafeteiras que já usei. Mesmo retirando a jarra com cuidado, o sistema corta-gotas não é eficaz o suficiente para evitar que café caia na superfície que mantém a jarra aquecida. O resultado é uma borra de café que se acumula no local e que, geralmente, é difícil de limpar. Por isso, o ideal é limpar imediatamente com papel toalha para evitar acúmulo e manchas.

Pontos positivos

Moagem uniforme. O moedor funciona apenas quando a tampa é pressionada para baixo, então, dá para moer em "pulsos", mantendo os grãos maiores próximos das lâminas. Esse método é importante porque, primeiro, garante uma moagem uniforme, essencial para um café com sabor consistente. Segundo, a espessura dos grãos moídos se adequa a diferentes métodos de preparo, como coador ou prensa.

Fácil de limpar. É comum que o pó de café se acumule nas bordas do moedor, tornando a limpeza difícil. Nesse modelo da Wap, no entanto, a tampa se encaixa ao copo do moedor por meio de uma borracha. A vedação da tampa reduz a sujeira e facilita a limpeza.

Silencioso e seguro. Apesar de não ser exatamente compacto, esse moedor não é barulhento e você não irá acordar sua família inteira sempre que quiser moer o café pela manhã. Além disso, o moedor só funciona com a tampa fechada, uma característica de segurança importante, especialmente em casas com crianças.

Pontos de atenção

Requer algum nível de experiência. Por ter uma operação totalmente manual, esse moedor requer uma dose de experiência para que os grãos fiquem exatamente no tamanho desejado. No meu dia a dia, preparo café moído na hora usando uma prensa francesa. Precisei de umas três ou quatro tentativas para encontrar o ponto correto de moagem.

Trabalhoso. O moedor vem com uma tabela que relaciona o peso dos grãos, o tipo de moagem desejado e o tempo de uso necessário. Ou seja: seguir à risca exige uma balança e um cronômetro à mão, o que, convenhamos, não é muito prático. A melhor saída é ir no 'olhômetro', o que tende a ficar mais fácil com o tempo. Ainda assim, em tempos de café caro, o risco de desperdício do grão acaba sendo um ponto negativo.

Não há marcações de referência no copo. O problema acima poderia ser resolvido com marcações no copo, que poderiam ao menos dar um indicativo do tempo de funcionamento adequado para cada situação. O moedor, no entanto, tem apenas uma indicação de capacidade máxima.

Para quem é indicado?

Existem diversas formas de se fazer café e isso vai muito do gosto de quem vai consumir a bebida.

A combinação entre moedor e cafeteira elétrica é ideal para quem valoriza café moído na hora sem abrir mão da praticidade. Se esse for o seu caso, essa dupla de aparelhos da Wap pode atender às suas necessidades.

