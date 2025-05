Brasil poderá ter nova rodada de blocos no pré-sal em 2025, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem a expectativa de realizar no segundo semestre a próxima rodada de blocos exploratórios no pré-sal, sob regime de partilha de produção, afirmaram representantes da autarquia nesta sexta-feira.

O edital para a próxima rodada de partilha deve ser publicado ainda em maio e está atualmente em análise no Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou a diretora da autarquia Symone Araújo.

"(Gostaria de) aproveitar a oportunidade para conclamar a indústria, para rapidamente se manifestar em relação aos quatorze blocos que hoje constam precisamente neste edital, para que a gente possa colocar ainda em 2025 esse ciclo da partilha em curso", disse Araújo, em seminário sobre as próximas rodadas.

(Por Marta Nogueira)