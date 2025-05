Brasil notifica caso de gripe aviária à Organização Mundial de Saúde Animal

Brasília, 16 - O Brasil notificou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre o seu primeiro caso detectado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em granja comercial, conforme relatório publicado no site da OMSA. O foco foi detectado em uma granja comercial em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o relatório, 7.389 aves foram abatidas de um total de 17.025 suscetíveis.De acordo com o relatório, o diagnóstico foi feito em exame PCR pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA), referência para esse tipo de doença. A origem da infecção consta como inconclusiva ou desconhecida. O evento sanitário, que está em andamento, teve início em 12 de maio, conforme o relatório, e o agente é o vírus H5N1.À OMSA, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura, informou que os Serviços Veterinários Oficiais (SVOs) receberam notificação de morte súbita e sinais neurológicos e digestivos em uma granja de matrizes. "Desde o início da investigação dos SVOs, o local foi colocado em quarentena, incluindo a suspensão da movimentação de aves e produtos. As análises laboratoriais identificaram o subtipo 2.3.4.4b do vírus H5N1. Os SVOs estão conduzindo uma investigação epidemiológica do evento e implementando as restrições e medidas de acordo com o Plano Nacional de Contingência para a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP)", disse a pasta, conforme consta no relatório.À OMSA, o Ministério da Agricultura informou que já adotou medidas de controle do foco, como rastreabilidade, vigilância da zona em torno do foco, zoneamento, controle de movimentação dos produtos. De acordo com o relatório, o descarte oficial de carcaças, subprodutos e resíduos; o abate sanitário, a eliminação oficial de produtos de origem animal e a desinfecção da área estão em andamento. Trata-se do primeiro caso no Brasil de gripe aviária no sistema comercial (influenza aviária de alta patogenicidade). O caso em uma granja comercial foi confirmado na noite da quinta-feira em um matrizeiro (granja de produção de ovos férteis) de aves comerciais em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o ministério.