BoJ: Nakamura pede pausa na elevação dos juros por causa da preocupação com as tarifas

O membro do Comitê de Política do Banco do Japão (BoJ) Toyoaki Nakamura disse nesta sexta-feira (16) que a instituição deveria interromper o ciclo de aperto monetário por causa dos efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos na economia japonesa.

"À medida que o impacto das políticas tarifárias dos Estados Unidos é atualmente uma preocupação amplamente compartilhada, é necessário avaliar cuidadosamente os desenvolvimentos nos lucros corporativos, no investimento fixo empresarial, nos aumentos salariais e em outros fatores", disse Nakamura, durante um evento em Fukuoka. "Acredito que seja apropriado para o banco manter sua atual política monetária por enquanto."

O BoJ manteve os juros básicos em 0,5% ao ano no início deste mês, enquanto reduziu a estimativa de crescimento em meio às incertezas com as tarifas.

Nakamura disse que se apressar para aumentar os juros durante uma desaceleração econômica teria efeitos negativos no consumo e no investimento. Fonte: Dow Jones Newswires.