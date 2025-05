Bilenky: Vazamento sobre Janja pode ter mais incômodo político que machismo

Rosângela da Silva, a Janja, tornou-se alvo preferido da oposição para atingir o governo Lula e a causa do vazamento do 'caso TikTok' pode ter sido um incômodo político, avaliou a colunista Thais Bilenky no UOL News hoje.

A primeira-dama disse ser vítima de machismo após o episódio, no qual falou para Xi Jinping sobre os efeitos nocivos do TikTok no Brasil. Lula se incomodou com o vazamento da conversa, ocorrida em um jantar com o presidente chinês.

Não sei se ela tinha lugar ali para perguntar ao Xi Jinping sobre regulação do TikTok no Brasil. Honestamente, não me parece que o vazamento dessa história tenha sido motivado por misoginia; talvez por um incômodo político e pelo lugar dela lá. A imprensa está no seu papel ao repercutir e continuar apurando essa história.

Sim, sempre existe no nosso olhar uma dose de machismo em nossa formação, tanto de mulheres como de homens na nossa sociedade. Isso é um fato, mas tenho ponderações sobre banalizar o uso dessa acusação para se desfazer daquilo que está sendo criticado. Acho muito importante reconhecermos nossos erros para evoluir. Thais Bilenky, colunista do UOL

Bilenky ressaltou que a primeira-dama deveria se cercar de mais cuidados, uma vez que seus gestos são acompanhados de perto por uma oposição que a usa para criticar o governo Lula.

Para as redes radicais bolsonaristas e de direita, a Janja é um prato cheio. Ela não precisa fazer grandes coisas para eles a usarem para atacar o governo Lula: 'ela foi três dias antes, gastou não sei quanto na viagem...'

Se você quer exercer influência, e ela naturalmente faz isso sobre o marido, também é preciso saber como exercê-la, calculando o quanto isso causará resultados positivos e negativos.

Janja tem o histórico do ´fuck you Elon Musk', do G20, e de em várias ocasiões ter chamado a atenção. Depois, aquilo trouxe mais prejuízo do que necessariamente benefícios para o presidente Lula e para o governo de modo geral. Thais Bilenky, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: