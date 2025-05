BB discute com BC "transição suave" de resolução 4.966 após susto no 1º tri com agro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil está discutindo com o Banco Central formas que permitam uma transição suave da instituição na implementação da resolução 4.966, após as mudanças contábeis instituídas com ela no começo do ano terem contribuindo para um forte aumento na inadimplência do primeiro trimestre.

"Já estamos abrindo conversa com regulador para levar proposições de tratamento diferente da carteira do agro", afirmou a presidente-executiva do BB, Tarciana Medeiros, em conferência com analistas após a publicação dos resultados de primeiro trimestre da instituição na noite da véspera.

"São operações com fluxos de pagamento e recebimento diferentes...Faz todo sentido e precisamos fazer esse trabalho e esse é um dos motivos de permanecermos com 'guidance' em revisão porque depende de possível ajuste", acrescentou a executiva.

As ações do BB despencavam nesta sexta-feira. Por volta de 11h, os papéis lideravam as perdas do Ibovespa, recuando mais de 12%, após resultado do primeiro trimestre bem abaixo das previsões no mercado, com o banco suspendendo várias previsões sobre o desempenho em 2025.

O vice-presidente de gestão financeira do BB, Geovanne Tobias, afirmou que, após a inadimplência do segmento de agronegócio ter surpreendido no primeiro trimestre, "dados de abril demonstram ainda uma resiliência dessa inadimplência", mas que o banco mantém por ora uma previsão de retorno aos acionistas de 40% do lucro este ano.

O executivo citou que o banco acredita que as medidas de cobrança mais intensas do banco vão surtir efeito e que isso, aliado aos retornos da safra recorde de soja e milho deste ano, vai ajudar a conter a inadimplência do segmento no segundo semestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)