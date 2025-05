Ações de China e Hong Kong caem com balanços, com restrições dos EUA para tecnologia no foco

16/05/2025 07h33 Por Summer Zhen HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, pressionadas pelas novas tensões entre os EUA e a China no setor de tecnologia e por um balanço decepcionante do Alibaba. Ambos os mercados encerraram a semana de forma positiva, com o Índice Hang Seng registrando o quinto ganho semanal consecutivo. No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,46%. As empresas de bebidas alcoólicas e de seguros lideraram o declínio, ambas caindo 1,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,46%. O Alibaba Group perdeu mais de 4% depois que o gigante do comércio eletrônico divulgou na quinta-feira uma receita trimestral abaixo das estimativas dos analistas. Na frente geopolítica, o Departamento de Comércio dos EUA está avaliando colocar mais empresas chinesas, incluindo a ChangXin Memory (CXMT), em sua lista de exportações restritas, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto. O Bureau de Indústria e Segurança também está pensando em adicionar subsidiárias da Semiconductor Manufacturing International Corporation e da Yangtze Memory Technologies Co à "Lista de Entidades", disse a fonte. "O foco do mercado mudou para a concorrência entre os EUA e a China em outros campos, como semicondutores e saúde, depois que os dois países reduziram significativamente as tarifas entre si", disse Dickie Wong, diretor executivo de pesquisa da Kingston Securities. . Em TÓQUIO, o índice Nikkei ficou estável, a 37.753 pontos. . Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,46%, a 23.345 pontos. . Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,40%, a 3.367 pontos. . O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,46%, a 3.889 pontos. . Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21%, a 2.626 pontos. . Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,52%, a 21.843 pontos. . Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,15%, a 3.897 pontos. . Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,56%, a 8.343 pontos. As mais lidas agora SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'