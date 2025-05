Zambelli questiona depoimentos de hacker e critica STF por plenário virtual

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) criticou hoje o julgamento do STF que a condenou por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e falsidade ideológica.

O que aconteceu

A deputada e seu advogado, Daniel Bialski, afirmaram que o hacker Walter Delgatti Neto deu seis depoimentos diferentes para PF. A Primeira Turma do STF condenou a deputada a dez anos de prisão, além da perda do mandato. Zambelli e Walter Delgatti Netto deverão pagar uma multa de R$ 2 milhões em danos materiais e morais coletivos pela invasão aos sistemas do CNJ. O hacker foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão.

Bialski voltou a criticar a escolha do STF pelo plenário virtual. "Tenho enorme respeito para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é absolutamente inaceitável, do ponto de vista da defesa, que o julgamento tenha sido procedido de forma virtual", disse.

Zambelli e sua defesa criticam o fato do STF ter considerado o mandato de segurança contra Moraes que teria sido feito pelo hacker como uma prova. O documento que seria incluído no sistema do CNJ foi enviado por Delgatti a deputada.

A parlamentar chamou uma coletiva de imprensa na sede do PL de São Paulo. Ela atendeu jornalistas na calçada do prédio. Seus assessores usavam camisetas com a frase "946.244 vozes caladas" — o número é uma referência ao total de votos recebidos por ela nas eleições de 2022.

Não me vejo capaz de ser cuidada como devo ser na prisão, disse Zambelli. A deputada argumentou que sofre de depressão, de uma síndrome que causa arritmia e de outra que gera "pele-elástica". "Os médicos são unânimes em afirmar que eu não sobreviveria na cadeia", pontuou.

Antes de a Turma formar maioria, a defesa de Zambelli já havia reclamado do julgamento. Em nota divulgada à imprensa, os advogados ressaltaram "irresignação" com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e afirmaram que a cliente foi "condenada sem provas".

Decisão da Suprema Corte cabe recurso. Depois de esgotados os recursos e se confirmada a condenação, a parlamentar perde o mandato e se torna inelegível.

A defesa de Zambelli chegou a pedir ao STF que o julgamento fosse interrompido. Os advogados da parlamentar queriam que o caso fosse analisado após a Câmara dos Deputados decidir se a ação penal devia ou não ser suspensa. Moraes rejeitou o pedido —a estratégia da defesa era usar mesma tática de Alexandre Ramagem (PL-RJ) no processo por tentativa de golpe de Estado, mas também foi rejeitada pelo Supremo.

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), a deputada federal planejou e comandou a invasão aos sistemas do CNJ. "Vale ressaltar que os documentos falsos inseridos no sistema, além do mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, incluíam ordens de bloqueio de valores milionários, revelando o intuito deliberado de causar grave abalo à imagem e à credibilidade da mais alta Corte do país", disse Moraes em seu voto.

À Polícia Federal, o hacker disse que recebeu dinheiro da deputada para invadir os sistemas. Delgatti, conhecido como o "hacker de Araraquara", afirmou que foi procurado pela parlamentar para realizar a invasão. A defesa dele ainda chama a parlamentar de mentora da operação.

O STF já formou maioria para condenar Zambelli por porte ilegal de arma. Nas vésperas do segundo turno das eleições de 2022, a deputada apontou uma arma para um homem negro em São Paulo. O julgamento foi suspenso após o ministro Kassio Nunes Marques pedir vista do processo.

A parlamentar também teve o mandato cassado este ano pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por desinformação eleitoral. A decisão só passa a valer, entretanto, após o fim de todos os recursos.