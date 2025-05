Wolney Queiroz: preocupação com instalação de CPMI do INSS é que possa atrasar o ressarcimento

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, afirmou nesta quinta-feira, 15, ter uma preocupação com a eventual instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): que haja uma demora maior nas investigações e um atraso no ressarcimento dos aposentados e pensionistas lesados pelos desvios.

"A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações, a partir do momento da instalação da CPI, do CPMI. O governo não tem medo, mas a decisão cabe ao Parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento, que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo", afirmou.

A preocupação "real" foi externada durante oitiva em sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado. Wolney destacou que o governo está dando "prioridade absoluta" e fez um apelo aos senadores. "Que haja esse cuidado, caso, eventualmente, ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo", sinalizou.

Segundo o ministro, os dados que seriam buscados pelos integrantes da eventual CPI podem ser encontrados junto à Polícia Federal e à Controladoria-Geral da União. "Portanto os dados coletados serão buscados nessa fonte que já está em atividade", alegou.

Wolney participa de audiência no Senado nesta quinta, 15, para prestar informações sobre as fraudes relacionadas a descontos não autorizados por aposentados e pensionistas do INSS. O pedido de audiência foi feito pelos senadores Sergio Moro (União-PR), Dr. Hiran (PP-RR), Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos Rogério (PL-RO).