Walmart alerta que projeções estão sujeitas a 'incertezas substanciais', incluindo tarifas

O Walmart alertou nesta quinta-feira, 15, que suas projeções de desempenho estão sujeitas a "incertezas substanciais" ligadas a políticas tarifárias e comerciais, condições econômicas e geopolíticas globais, demanda de clientes e inflação".

Em balanço divulgado mais cedo, a gigante varejista norte-americana reiterou expectativas de garantir lucro ajustado por ação de US$ 2,50 a US$ 2,60 e avanço de 3% a 4% nas vendas liquidas no ano fiscal de 2026.

Para o segundo trimestre fiscal, o Walmart previu aumento nas vendas de 3,5% a 4,5%, ante projeção do mercado de 3,4%, mas não forneceu projeção de lucro.

"Dada a natureza dinâmica do cenário e a gama de desdobramentos de curto prazo extremamente ampla e difícil de prever, consideramos melhor não fornecer uma previsão específica para o crescimento do lucro operacional e do lucro por ação para o segundo trimestre", disse o diretor financeiro do Walmart, John David Rainey. "Com uma visão de longo prazo para o ano inteiro, acreditamos que podemos navegar bem e atingir nossa projeção para o ano inteiro," acrescentou.