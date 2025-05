Wall Street fecha com resultados mistos após novos dados econômicos nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (15), após uma abertura em baixa, enquanto os investidores assimilavam uma nova série de dados econômicos dos Estados Unidos que provocaram uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro.

O índice principal, o industrial Dow Jones, subiu 0,65%, o ampliado S&P 500 ? das 500 principais empresas ? cresceu 0,41%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,18%.

"O aumento que observamos durante o dia é sintomático do tipo de movimento que temos visto recentemente no mercado, com os investidores americanos esperando que qualquer liquidação matinal se esgote para impulsionar o mercado para cima", declarou à AFP Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers.

O especialista enfatizou que "é bastante incomum ver o S&P 500 subir em um dia em que a maioria dos 'Sete Magníficos' [como são conhecidas as principais ações de tecnologia dos Estados Unidos] está em queda".

As principais estiveram quase todas no vermelho: a Tesla perdeu 1,40%, a Alphabet caiu 0,85%, a Amazon 2,42%, a Meta 2,35%, a Apple recuou 0,41% e a Nvidia, 0,38%. Apenas a Microsoft fechou em alta, com valorização de 0,23%.

"Também observamos uma forte queda nos rendimentos, o que é certamente animador" para o mercado americano como um todo, observou Sosnick.

Além disso, por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília), o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos girava em torno de 4,44%, frente aos 4,54% do fechamento desta quinta-feira.

Essa marcada moderação ocorreu após a divulgação de vários indicadores econômicos-chave, em particular o Índice de Preços ao Produtor (IPP), o principal utilizado como referência pelo Federal Reserve (Fed, banco central).

Durante o mês de abril, o IPP caiu 0,5%, após se estabilizar em março. Essa queda foi surpreendente, já que a previsão consensual recolhida pelo site especializado Briefing.com indicava um aumento de 0,3% no período.

tmc/rl/llu/nn/am

© Agence France-Presse