Vendas do varejo sobem 0,9% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2024, revela IBGE

As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,9% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024. O resultado significou o sétimo trimestre positivo consecutivo, frisou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal do Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, as vendas cresceram 1,2% no primeiro trimestre deste ano.

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas tiveram uma expansão de 1,8% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024. O resultado sucede uma queda de 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2024.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as vendas do varejo ampliado cresceram 1,1% no primeiro trimestre de 2025.