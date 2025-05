Dada como desaparecida na Tailândia, jovem é presa a 6.400 km de distância

Uma cidadã britânica foi presa na Geórgia, acusada de tráfico de drogas. Até então, ela era considerada desaparecida pela família, que perdeu o contato com a jovem durante sua viagem a Tailândia, a 6.400 quilômetros da ex-república soviética.

O que aconteceu

Bella May Cullen, 18, estudante de enfermagem está sendo acusada pelas autoridades da Geórgia por comprar, portar e importar ilegalmente diferentes narcóticos. Ela foi detida no último sábado ao desembarcar no país vinda da Tailândia e estava em prisão temporária até a última segunda, quando uma audiência negou o pedido de fiança e confirmou sua detenção. Segundo a polícia local, foram apreendidos 12 quilos de maconha e pouco mais de 2 quilos de haxixe divididos em 34 pacotes vedados, encontrados na bagagem dela.

Ia Todua, advogada nomeada pelo Estado para representar a acusada, afirmou que Bella estava "tensa". Segundo reportagem da rede britânica BBC, Todua declarou que Bella "é uma criança" e que teve medo de falar quando soube da acusação contra ela. "Quando pedimos que ela depusesse naquele momento [na audiência realizada], ela decidiu ficar em silêncio".

De acordo com a emissora de TV local Rustavi 2, Bella alegou que está grávida. A informação, no entanto, não foi confirmada pela mídia britânica até o momento, e a emissora georgiana não deu mais detalhes sobre a suposta gravidez. Após a audiência, Bella foi enviada para um centro de detenção preventiva exclusiva para mulheres em Rustavi, no sudeste da Geórgia.

Se considerada culpada, Bella poderá ser condenada a até 20 anos de prisão ou, em uma punição mais severa, à prisão perpétua. Segundo as autoridades locais, ela deve ter uma reunião com o serviço consular britânico para planejar sua estratégia de defesa e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está "apoiando a família de uma mulher britânica detida na Geórgia".

Paradeiro dela era desconhecido

Bella viajou para as Filipinas logo após a Páscoa. Em entrevista ao portal TeessideLive, Lyanne Kennedy, mãe dela, disse que a filha estava viajando com uma amiga e foi para a Tailândia no último dia 3.

Lyanne relatou que havia combinado de realizar uma chamada por vídeo com a filha. "A última mensagem que ela enviou foi para mim, no sábado, às 17h30, dizendo que ela me ligaria por FaceTime mais tarde. Essa foi a última mensagem que alguém recebeu". Desde então, a família não teve mais contato com a garota, e seu telefone permaneceu desligado.

Antes da divulgação da prisão de Bella, seu pai e sua tia haviam viajado para Bangkok, na Tailândia, para descobrir mais sobre seu paradeiro. Segundo o jornal britânico Independent, Neil Culley, pai de Bella, viajou na sequência para Tbilisi, capital da Geórgia.