Trump não chamou Lula de 'palhaço corrupto'; áudio foi manipulado

É falso que Donald Trump tenha chamado Lula (PT) de "palhaço corrupto". Uma publicação viral com suposto trecho de discurso do republicano alterou o áudio com uso de inteligência artificial. Na verdade, o vídeo mostra a participação do americano em um evento em Washington, em julho de 2022. Durante sua fala, Trump não fez menção a Lula ou ao Brasil.

Conteúdo investigado: Post que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando sobre o Brasil e a gestão do presidente Lula (PT). No discurso, o republicano chama o brasileiro de "palhaço corrupto" e afirma que o país poderia ser grande se não estivesse sendo comandado pelo petista.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Vídeo em que Donald Trump chama o presidente Lula de "piada" e "palhaço corrupto" teve o áudio manipulado digitalmente. Uma busca reversa no Google mostrou que o discurso original do norte-americano ocorreu em um evento da organização AFPI (America First Policy Institute), em Washington, em julho de 2022. Durante sua fala, ele não fez qualquer menção a Lula ou ao Brasil.

Durante pouco mais de uma hora e meia, Trump abordou temas como imigração, inflação e a invasão ao Capitólio em 2021. Na época do discurso, o presidente do Brasil era Bolsonaro e não Lula, que só foi reeleito para o terceiro mandato em outubro de 2022 e tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023.

O próprio usuário que publicou o vídeo no TikTok identifica que o conteúdo foi gerado por inteligência artificial (IA), tanto na descrição do post quanto do perfil. No entanto, pessoas que replicam a gravação em outras plataformas não sinalizam que se trata de um material manipulado.

Além da busca pelo vídeo original, o Comprova utilizou o programa Hive Moderation para analisar a probabilidade do conteúdo ter sido manipulado. A ferramenta indicou que 99,9% do áudio é adulterado com ajuda da inteligência artificial. Também utilizamos o programa InVid-WeVerify, que mostrou o mesmo resultado. Plataformas de detecção como essas são passíveis de erro, mas em conjunto com outras evidências ajudam a identificar conteúdos manipulados.

Vídeo de Trump foi manipulado por inteligência artificial Imagem: Print: Hive Moderation

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No TikTok, até o dia 8 de maio, o vídeo acumulava 1,9 milhão de visualizações, mais de 120 mil curtidas e 22 mil compartilhamentos.

Fontes que consultamos: Busca reversa por imagem no Google; gravação do discurso original de Trump no Youtube e transcrição da fala do republicano; e consulta aos programas Hive Moderation e InVid-WeVerify

Este conteúdo foi investigado por UOL e Alma Preta. A investigação foi verificada por Folha de São Paulo, O Popular, Estadão, e AFP. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 8 de maio de 2025.