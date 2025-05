Trump diz que Índia ofereceu aos EUA acordo comercial sem tarifas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que a Índia ofereceu um acordo comercial que propõe "nenhuma tarifa" para os produtos norte-americanos, ao mesmo tempo em que expressou sua insatisfação com os planos da Apple de investir na Índia.

Nova Délhi está tentando fechar um acordo comercial com os EUA dentro da pausa de 90 dias anunciada por Trump em 9 de abril para o aumento de tarifas para os principais parceiros comerciais.

"É muito difícil vender na Índia, e eles estão nos oferecendo um acordo em que, basicamente, estão dispostos a literalmente não nos cobrar tarifas", disse Trump em uma reunião com executivos na capital do Catar, Doha.

A Reuters informou que a Índia ofereceu reduzir as tarifas para zero em 60% das linhas tarifárias em uma primeira fase do acordo em negociação com Washington, ao mesmo tempo em que ofereceu acesso preferencial a quase 90% das mercadorias que a Índia importa dos EUA.

O Ministério do Comércio indiano não respondeu a um email solicitando comentários sobre o acordo proposto.

Em Doha, Trump disse que confrontou o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, sobre a mudança da produção para a Índia, uma vez que a empresa norte-americana está buscando produzir a maioria de seus iPhones vendidos nos Estados Unidos em fábricas na Índia até o final de 2026, acelerando esses planos para lidar com tarifas potencialmente mais altas na China.

"Tim, nós o tratamos muito bem, aguentamos todas as fábricas que você construiu na China por anos... não estamos interessados em que você construa na Índia, a Índia pode cuidar de si mesma, eles estão indo muito bem, queremos que você construa aqui", lembrou Trump de ter dito a Cook, que não estava na reunião de Doha.

Nos últimos anos, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, promoveu a Índia como um centro de fabricação de smartphones e os fornecedores da Apple aumentaram a produção no país.

Em março, os principais fornecedores indianos da Apple, Foxconn e Tata, enviaram quase US$2 bilhões em iPhones para os EUA, um recorde histórico, para contornar as tarifas iminentes de Trump.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Índia, com o comércio bilateral totalizando cerca de US$129 bilhões em 2024. A balança comercial está atualmente a favor da Índia, que tem um superávit de US$45,7 bilhões com os EUA.

O ministro do comércio da Índia, Piyush Goyal, liderará uma delegação comercial aos Estados Unidos a partir de 16 de maio para avançar nas negociações comerciais, disseram dois funcionários do governo à Reuters na terça-feira.

A Índia tem algumas das tarifas mais altas do mundo sobre importações, e Trump já havia chamado a Índia de "abusadora de tarifas".

(Reportagem de Nayera Abdallah e Ahmed Elimam)