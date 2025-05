Trump diz que EUA e Irã se aproximam de acordo para evitar conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (15) que está próximo de um acordo sobre o programa nuclear do Irã e se mostrou otimista para evitar um conflito.

"Não vamos gerar poeira nuclear no Irã", disse Trump no Catar, a segunda etapa de sua viagem pelo Golfo. "Acho que estamos perto de talvez fechar um acordo sem precisar fazer isso", acrescentou.

As declarações do presidente americano provocaram imediatamente uma queda nos preços do petróleo, de quase 3%.

Trump disse que o Irã "provavelmente" aceitará os termos de um acordo, sem revelar detalhes.

Segundo Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, Teerã está disposto a aceitar grandes restrições a seu programa nuclear.

O conselheiro afirmou em uma entrevista ao canal ABC News que seu país renunciaria às reservas de urânio altamente enriquecido como parte de um acordo para que os Estados Unidos retirem as sanções.

Trump também disse que foi o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad al Thani, quem o convenceu a evitar uma ação militar contra o Irã.

"O Irã tem muita sorte de contar com o emir, porque ele realmente está lutando por eles. Não quer que demos um golpe cruel ao Irã", disse Trump.

