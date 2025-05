Trump celebra promessa do Catar de investir US$10 bi em base aérea dos EUA e visita Emirados Árabes Unidos

Por Gram Slattery e Andrew Mills e Federico Maccioni

DOHA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Catar investirá US$10 bilhões nos próximos anos na Base Aérea de Al Udeid, a sudoeste de sua capital, Doha, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio.

Em um discurso para as tropas norte-americanas na base durante sua visita ao Golfo, Trump também disse que as compras de defesa assinadas pelo Catar na quarta-feira valem US$42 bilhões.

A comitiva de Trump parou ao lado de um grande hangar na base depois de passar por estradas fechadas, em uma paisagem plana de deserto.

Dois Cybertrucks Tesla vermelhos brilhantes, que pertencem às forças de segurança interna do Catar, puderam ser vistos no desfile de veículos, de acordo com reportagem compartilhada pela agência de notícias AFP.

Trump então se dirigiu aos Emirados Árabes Unidos, cujos líderes estão buscando a ajuda dos EUA para tornar a rica nação do Golfo um líder global em inteligência artificial.

Os EUA têm um acordo preliminar com os Emirados Árabes Unidos para permitir a importação de 500.000 dos chips de IA mais avançados da Nvidia por ano, a partir deste ano, informou a Reuters na quarta-feira.

O acordo impulsionará a construção de centros de dados nos Emirados Árabes Unidos, vitais para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Mas o acordo provocou preocupações com a segurança nacional entre setores do governo dos EUA, e os termos podem mudar, disseram as fontes.

Uma série de acordos comerciais foi assinada durante a passagem de quatro dias de Trump pela região do Golfo, incluindo um acordo para a Catar Airways comprar até 210 jatos de fuselagem larga da Boeing, um compromisso de US$600 bilhões da Arábia Saudita para investir nos EUA e US$142 bilhões em vendas de armas dos EUA para o reino.