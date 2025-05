Trump anuncia compromisso de US$14,5 bilhões entre Etihad, Boeing e GE

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira acordos que somam mais de US$200 bilhões entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos, incluindo um compromisso de US$14,5 bilhões entre a Boeing , a GE Aerospace e a Etihad Airways, informou a Casa Branca.

A Casa Branca disse que a Boeing e a GE receberam um compromisso da Etihad de investimento de US$14,5 bilhões para a compra de 28 aeronaves Boeing 787 e 777X fabricadas nos EUA e equipadas com motores GE. A Etihad não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A GE e a Boeing não comentaram.

"Com a inclusão do 777X de última geração em seu plano de frota, o investimento aprofunda a parceria de longa data na aviação comercial entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA, impulsionando a fabricação norte-americana e fomentando as exportações", disse a Casa Branca.

A Etihad tem uma frota de cerca de 100 aeronaves.

O presidente-executivo da Etihad, Antonoaldo Neves, disse no mês passado que a companhia planejava adicionar de 20 a 22 novos aviões este ano, já que pretende expandir sua frota para mais de 170 aeronaves até 2030 e impulsionar a estratégia de diversificação econômica de Abu Dhabi.

A Etihad, que pertence ao fundo soberano ADQ de Abu Dhabi, com patrimônio de US$225 bilhões, passou por uma reestruturação de vários anos e uma mudança na administração, mas se expandiu sob o comando de Neves.

Ele disse que 10 das novas aeronaves deste ano serão Airbus A321LRs, que a companhia lançou na segunda-feira e começará a operar em agosto. O restante inclui seis Airbus A350s e quatro Boeing 787s.

Na quarta-feira, a Boeing fechou seu maior negócio de aviões de fuselagem larga quando a Qatar Airways fez pedidos firmes, durante a visita de Trump ao país do Golfo Árabe, de 160 jatos e opções de compra de outros 50 no valor de US$96 bilhões, de acordo com a Casa Branca.

(Reportagem de David Shepardson e Costas Pitas)