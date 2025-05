Trump afirma que EUA estão perto de acordo nuclear com Irã

Por Nayera Abdallah e Parisa Hafezi e Tala Ramadan

DUBAI (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão muito perto de garantir um acordo nuclear com o Irã, e Teerã concordou "mais ou menos" com os termos.

"Estamos em negociações muito sérias com o Irã para uma paz de longo prazo", afirmou Trump em uma visita ao Golfo, de acordo com reportagem compartilhada pela AFP.

"Estamos chegando perto de talvez fazer um acordo sem ter que fazer isso... há dois passos para fazer isso, há um passo muito, muito bom e há o passo violento, mas eu não quero fazer isso da segunda maneira", disse ele.

Uma fonte iraniana familiarizada com as negociações declarou que ainda há lacunas a serem preenchidas nas conversações com os Estados Unidos.

Os preços do petróleo caíram cerca de US$2 nesta quinta-feira devido às expectativas de um acordo nuclear entre os EUA e o Irã que poderia resultar na redução das sanções.

Novas conversas entre negociadores iranianos e norte-americanos para resolver disputas sobre o programa nuclear de Teerã terminaram em Omã no domingo, com mais conversas planejadas, segundo autoridades, à medida que Teerã insiste publicamente em continuar seu enriquecimento de urânio.

Embora Teerã e Washington tenham dito que preferem a diplomacia para resolver a questão nuclear de décadas, eles permanecem divididos em várias linhas vermelhas que os negociadores terão que contornar para chegar a um novo acordo e evitar futuras ações militares.

O presidente do Irã reagiu aos comentários de Trump na terça-feira, chamando Teerã de "a força mais destrutiva" do Oriente Médio.

"Trump acha que pode nos sancionar e ameaçar e depois falar de direitos humanos. Todos os crimes e a instabilidade regional são causados por eles (os Estados Unidos)", disse Masoud Pezeshkian.

"Ele quer criar instabilidade dentro do Irã."

No entanto, em uma entrevista à NBC News publicada na quarta-feira, uma autoridade iraniana disse que o Irã estava disposto a aceitar um acordo com os EUA em troca do levantamento das sanções econômicas.

Ali Shamkhani, assessor do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que o Irã se comprometeria a nunca fabricar armas nucleares e a se livrar de seus estoques de urânio altamente enriquecido, concordaria em enriquecer urânio apenas nos níveis mais baixos necessários para uso civil e permitiria que inspetores internacionais supervisionassem o processo, informou a NBC.