Taxas de juros têm viés de baixa após varejo, com reação limitada a dado mais fraco

A sessão desta quinta-feira, 15, começa com juros futuros perto da estabilidade, com viés de baixa, após as vendas no varejo terem vindo abaixo do esperado e em sintonia com o movimento do dólar e taxas de Treasuries. As vendas do comércio varejista subiram 0,8% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, abaixo da mediana das estimativas (+1%).

O mercado financeiro acompanha ainda discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, neste momento. "Podemos estar entrando em período de choques de oferta mais frequentes", disse há pouco.

Às 9h43, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,80%, de 14,812% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 14,120%, de 14,137%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 13,615%, de 13,658% no ajuste de ontem.