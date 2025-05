Tabata: ?Não fui convidada para a CPI, mas estou com sangue nos olhos?

Cotada para ser a relatora da CPMI do INSS, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) disse hoje em entrevista ao UOL News não ter recebido o convite, mas que se sente preparada para exercer esta função.

Ontem, a oposição apresentou um pedido de CPMI para investigar as fraudes bilionárias no INSS. Integrante da base governista, Tabata assinou o documento. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, disse que a gestão Lula tenta garantir a relatoria da comissão, com a deputada entre as possíveis concorrentes ao posto.

É sempre estranho comentar sobre um convite que você não recebeu. Tenho muito carinho pelo senador Randolfe Rodrigues, mas ele não me convidou e o meu partido não foi procurado. Então realmente não cabe.

Quero estar na CPMI e, se houver espaço para uma atuação maior, sinto-me preparada e com sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de uma atuação independente, doa a quem doer. Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)

Tabata criticou a discussão em torno da origem da fraude, com esquerda e direita tentando colocar a culpa um no outro. Para a deputada, o caso respingará no centrão.

Quando olhamos para os comentários é esse 'Fla x Flu', como se as pessoas quisessem ignorar um fato muito claro. Esse é um esquema de corrupção que começou no governo Temer, cresceu com Bolsonaro e se perpetuou com Lula. Não cabe aqui falar em esquerda e direita.

Qual é o risco de cair nessa armadilha mais uma vez? É acontecer a mesma coisa da Lava Jato. Houve dinheiro desviado, mas a Lava Jato foi usada como arma política contra um lado do espectro. Vamos entrar nesse debate para que, quando um dos lados ganhar, abafe o caso para não chegar nos nossos?

Não é só gente que está no governo Lula ou esteve na gestão Bolsonaro. Isso vai bater no centrão, que hoje é tão poderoso em nosso país. Vocês realmente acham que a maioria das pessoas que estão nesse 'Fla x Flu' querem que chegue no coleguinha e aguentam o tranco de puxarmos esse fio ao máximo até as últimas consequências?

Tanto se fala que CPI acaba em pizza no Brasil. Se eu tiver a oportunidade de estar lá, como relatora ou não, não tenham dúvidas: não deixarei que isso aconteça. Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)

