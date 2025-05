Suprema Corte dos EUA analisa tentativa de Trump de restringir cidadania por nascimento

Por Andrew Chung e John Kruzel e Blake Brittain

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos analisou nesta quinta-feira a tentativa de Donald Trump de aplicar amplamente seu decreto para restringir a cidadania de nascença, uma medida que afetaria milhares de bebês nascidos a cada ano, conforme o presidente republicano busca uma grande mudança no modo como a Constituição dos Estados Unidos tem sido entendida há muito tempo.

Os juízes da Suprema Corte ouviram os argumentos do pedido de emergência do governo para reduzir as liminares emitidas por juízes federais em Maryland, Washington e Massachusetts, bloqueando a diretriz de Trump em todo o país. Os juízes concluíram que o decreto de Trump, uma parte fundamental de sua abordagem linha-dura em relação à imigração, provavelmente viola a linguagem de cidadania da 14ª Emenda da Constituição.

O advogado-geral dos EUA, D. John Sauer, defendendo o governo, disse aos juízes da Suprema Corte que o decreto de Trump estava "protegendo o significado e o valor da cidadania norte-americana".

O caso é incomum, pois o governo o utilizou para argumentar que os juízes federais não têm autoridade para emitir liminares de âmbito nacional, ou "universais", e pediu aos juízes da Suprema Corte que decidissem dessa forma e aplicassem a diretriz de Trump, mesmo sem avaliar seus méritos legais. Sauer se concentrou nessa questão, chamando o uso crescente de liminares universais pelos juízes de "patologia".

Trump assinou seu decreto em 20 de janeiro, seu primeiro dia no cargo. Ela determinou que os órgãos federais se recusassem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tivessem pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal, também conhecido como portador de "green card".

Depois de mais de duas horas de argumentação, os juízes conservadores da Suprema Corte pareceram dispostos a limitar a capacidade dos juízes de instâncias inferiores de emitir liminares universais, mas também reticentes em emitir uma decisão sem se aprofundar nos méritos legais subjacentes do decreto de Trump. Não se sabe ao certo se o tribunal solicitará mais informações, uma medida que atrasaria ainda mais a resolução do caso. O tribunal tem uma maioria conservadora de 6 a 3, incluindo três juízes nomeados por Trump durante seu primeiro mandato como presidente.

Os autores da ação argumentaram que o decreto de Trump violava a 14ª Emenda, que há muito tempo é entendida como conferindo cidadania a praticamente qualquer pessoa nascida em solo norte-americano. A cláusula de cidadania da 14ª Emenda afirma que todas as "pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem".

A 14ª Emenda anulou uma decisão infame da Suprema Corte de 1857, chamada Dred Scott v. Sandford, que havia negado a cidadania aos negros e ajudou a alimentar a Guerra Civil. A emenda foi ratificada em 1868, após a Guerra Civil, durante a era pós-escravidão dos EUA.

"Esse decreto reflete o significado original da 14ª Emenda, que garantiu a cidadania aos filhos de ex-escravos, não a estrangeiros ilegais ou visitantes temporários", disse Sauer aos juízes da Suprema Corte sobre a diretriz de Trump.

A juíza progeressista Sonia Sotomayor disse que acredita que o decreto de Trump viola vários precedentes da Suprema Corte relativos à cidadania. Sotomayor disse que, se o decreto de Trump entrar em vigor, milhares de crianças nascerão nos Estados Unidos sem cidadania, tornando algumas delas apátridas devido a políticas nos países de origem dos pais e deixando-as inelegíveis para serviços governamentais nos Estados Unidos.

Mais de 150.000 crianças recém-nascidas teriam a cidadania negada anualmente se o decreto de Trump for mantido, de acordo com os autores da ação.

O governo alega que a cláusula de cidadania da 14ª Emenda não se estende a imigrantes que estão no país ilegalmente ou a imigrantes cuja presença é legal, mas temporária, como estudantes universitários ou pessoas com vistos de trabalho.

O decreto de Trump foi contestado por procuradores-gerais democratas de 22 Estados, bem como por imigrantes grávidas individuais e ativistas dos direitos dos imigrantes.