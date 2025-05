Saque-aniversário do FGTS já tem data certa para ser pago; veja calendário

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi publicado pelo governo federal. Os saques seguem a ordem do mês de nascimento dos trabalhadores, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa retirar o valor correspondente.

Calendário do saque-aniversário do FGTS - 2025

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 3 de março a 30 de maio

Abril: de 1º de abril a 30 de junho

Maio: de 2 de maio a 31 de julho

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Entenda o que é o saque-aniversário do FGTS

Essa modalidade permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta no FGTS no mês de seu aniversário. Em contrapartida, caso seja demitido, ele perde o direito ao saque total do fundo, podendo retirar apenas o valor referente à multa rescisória, quando aplicável.

Na alternativa tradicional, o chamado saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode resgatar o saldo completo da conta, incluindo a multa de 40%.

Quem escolhe o saque-aniversário tem o valor disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário e pode realizar o resgate em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A opção é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Por esses meios, é necessário informar uma conta bancária para onde o valor será transferido. Segundo a Caixa, se a solicitação ocorrer dentro do mês de nascimento, o valor estará disponível em até cinco dias úteis.

Pelo app, também é possível voltar ao modelo saque-rescisão, desde que não exista antecipação contratada. A troca de modalidade, no entanto, só terá validade 25 meses após o pedido.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor retirado anualmente varia de 5% a 50% do total acumulado nas contas do FGTS, conforme o saldo disponível. Além disso, é acrescentada uma parcela fixa, proporcional ao montante.

Confira a tabela: