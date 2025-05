Reino Unido planeja dobrar espera por residência permanente para alguns imigrantes que já estão no país

Por Andrew MacAskill e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O governo britânico está planejando fazer com que alguns imigrantes que vivem no país esperem até cinco anos a mais para se qualificarem para residência permanente, de acordo com os planos do primeiro-ministro Keir Starmer para reduzir o número de imigrantes.

O governo anunciou reformas imigratórias na segunda-feira que, entre outras medidas, dobrariam o tempo necessário para que uma pessoa se qualifique automaticamente para o direito de permanecer no Reino Unido ou possa solicitar a cidadania, de cinco para 10 anos.

Não ficou imediatamente claro se a mudança de regra se aplicaria àqueles que já vivem no Reino Unido ou às pessoas que acabaram de se mudar para o país e devem iniciar o processo.

Autoridades do governo disseram nesta quinta-feira que, embora aqueles que cheguem com um visto de família ou como dependentes mantenham a rota de cinco anos, a ministra do Interior, Yvette Cooper, quer que o prazo mais longo se aplique a todos os outros.

Um escritório de advocacia, o Farrer&Co, disse que a mudança também pode não se aplicar aos imigrantes da União Europeia que solicitaram o status de residente após o Brexit, porque seu tratamento foi acordado como parte da saída do Reino Unido do bloco em 2020.

Um porta-voz de Starmer afirmou que os planos de imigração seriam consultados antes da introdução de quaisquer alterações.

Há muito tempo, a imigração é uma das questões mais importantes para os eleitores britânicos. O controle do número de chegadas foi um fator fundamental na votação de 2016 para deixar a UE, mas as chegadas líquidas atingiram níveis recordes depois que o país deixou o bloco, ajudando a impulsionar o partido de direita e anti-imigração Reformista, de Nigel Farage.

Starmer, ao apresentar propostas para reduzir a imigração, foi duramente criticado por alguns em seu próprio partido e fora dele, depois de advertir que o Reino Unido corria o risco de se tornar "uma ilha de estranhos" e dizer que a imigração estava fora de controle.