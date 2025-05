Putin não tem planos de participar de negociações em Istambul no momento, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem planos no momento de viajar a Istambul para as negociações de paz com a Ucrânia, disse o Kremlin nesta quinta-feira, mas a delegação russa está lá e pronta para se encontrar com a equipe ucraniana.

Questionado se Putin iria a Istambul se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fosse, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia ainda não sabe como serão as negociações e que a delegação ucraniana ainda não havia aparecido.

(Por Anastasia Lyrchikova)