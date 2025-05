Produtores de soja dos EUA buscam expandir mercado com uso industrial

Nova York, 15 - Produtores de soja dos Estados Unidos estão de olho em novas oportunidades para reduzir sua dependência do mercado externo. Atualmente, cerca de 60% da soja produzida no país é exportada, mas há um movimento crescente para expandir o uso do óleo de soja na indústria nacional, disseram executivos do United Soybean Board (USB), em entrevista ao Wall Street Journal. A organização representa produtores de soja dos EUA. O foco está em ampliar a utilização do óleo de soja não apenas em biocombustíveis, mas também como insumo para produtos de consumo que antes eram fabricados com plásticos derivados de petróleo. "Acho que temos a resposta para isso", disse Philip Good, presidente do USB, produtor de grãos e pecuarista no Mississippi. A organização também rebateu críticas do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que vem denunciando supostos impactos negativos dos óleos vegetais na saúde da população. De acordo com produtores de soja, essas críticas são infundadas. "Todos concordamos que os americanos devem consumir mais alimentos naturais", disse o CEO do United Soybean Board, Lucas Lentsch. "Mas o óleo de soja faz parte desse grupo." Lentsch ressaltou que o debate sobre alimentação deve ser baseado na ciência. O USB citou estudos, como um publicado este ano pela Universidade Harvard, que indicam benefícios à saúde com o consumo desses óleos. Kennedy alega que o consumo de óleos vegetais estaria ligado a inflamações crônicas e propõe alternativas como sebo bovino no lugar desses ingredientes. Fonte: Dow Jones Newswires.