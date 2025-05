Produção industrial da zona do euro cresce mais do que o esperado em março

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial nos 20 países da zona do euro cresceu muito mais do que o previsto em março, indicando que a recessão de dois anos do setor pode finalmente estar chegando ao fim, segundo dados do Eurostat divulgados nesta quinta-feira.

A produção subiu 2,6% no mês, superando as expectativas de um aumento de 1,8% e o ganho de 1,1% do mês anterior, uma vez que a maioria dos setores industriais se expandiu rapidamente. Em comparação com o ano anterior, a produção cresceu 3,6%, acima da previsão dos economistas de 2,5%.

O setor industrial tem enfrentado dificuldades há anos, uma vez que os altos custos de energia, a concorrência da China e a demanda doméstica fraca reduziram profundamente as vendas.

É provável que os números ainda não convençam autoridades da região de que tudo está bem.

Há muito tempo foi prevista uma recuperação que não se concretizou. Enquanto isso, a guerra comercial global que começou depois que os dados de março foram coletados provavelmente afetará a produção industrial.

A produção de bens de capital subiu 3,2% no mês, um sinal de esperança de que os investimentos estão sólidos, enquanto a produção de bens de consumo duráveis aumentou 3,1%. A produção de energia caiu 0,5% no mês, mas grande parte disso provavelmente se deveu aos preços mais baixos de energia.

A produção na Alemanha, a maior potência industrial do bloco, aumentou 3,1% no mês, enquanto a Espanha cresceu 1%, a Itália 0,1% e a França 0,1%.

Em uma provável distorção dos números, a indústria da Irlanda expandiu 14%, fomentada em grande parte pela atividade entre as grandes empresas estrangeiras sediadas no país por motivos fiscais.

(Por Balazs Koranyi)