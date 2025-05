Premiê francês é acusado de mentir diante de comissão que investiga agressões em escola católica da França

O caso mobiliza a opinião pública francesa e divide a imprensa e políticos do país. O primeiro-ministro François Bayrou respondeu durante cinco horas e meia na quarta-feira (14) a perguntas de uma comissão parlamentar sobre violências físicas e sexuais que ocorreram durante décadas em uma escola localizada em seu reduto eleitoral. O premiê garantiu não estar a par das agressões, mas o correlator das investigações afirma que o chefe de governo utilizou desviou das perguntas e "mentiu".

"François Bayrou, graças ao juramento, finalmente reconheceu que suas declarações, diante de deputados e vítimas, eram mentirosas, falsas e inexatas" afirmou o deputado Paul Vannier, do partido da esquerda radical França Insubmissa, em entrevista à emissora Franceinfo. Para o parlamentar, correlator da comissão de investigação, o primeiro-ministro usou uma estratégia de "digressão e confusão".

Durante cinco horas e meia Bayrou foi questionado, sem se deixar abalar e sem dar provas de cansaço. Sob juramento, o premiê voltou a negar todas as acusações que pairam contra ele, após revelações que vieram à tona por meio do jornal Médiapart de que o político centrista estava a par das violências sexuais e físicas na escola católica de Notre-Dame de Bétharram, em Lestelle-Bétharram, no sudoeste da França.

A tradicional instituição foi palco durante décadas de agressões de alunos por religiosos que trabalhavam no local. Vários testemunhos garantem ter advertido Bayrou nos anos 1990, quando era ministro da Educação. Os próprios filhos do atual premiê estudaram na escola e sua primogênita, Hélène Perlant, diz ter assistido e sofrido violências no local, sem tê-las revelado ao pai.

Em março, uma antiga professora da instituição revelou às mídias francesas que ela e a esposa do chefe de governo, Elisabeth Bayrou, que ensinava catequismo na Notre-Dame de Bétharram, testemunharam cenas de agressão, mas não as denunciaram. Um outro filho do casal estudava na mesma classe de um aluno que perdeu a audição após ter sido espancado por um professor da instituição.

Recentemente, as mídias francesas também revelaram que, nos anos 1990, quando vários casos vieram à tona, Bayrou fazia parte de uma comissão de "apoio" à escola e chegou a realizar uma visita à instituição.

Confusão nas respostas

Diante da comissão, o premiê desviou de todas as acusações, recusando qualquer responsabilidade e ter acobertado os abusos. "Não tive informações privilegiadas", garantiu o primeiro-ministro na quarta-feira diante da comissão parlamentar.

Demonstrando incompreensão sobre os detalhes, o chefe de governo também suscitou confusão em suas respostas, pontuadas por declarações maliciosas. "Teria preferido falar sobre as vítimas", adicionou o primeiro-ministro, referindo-se às cerca de 200 pessoas que denunciaram as agressões na Notre-Dame de Bétharram.

Bayrou também disse acreditar que o interrogatório ocorreu com o objetivo de obrigá-lo a renunciar ao cargo, acusando o deputado Paul Vannier de querer "derrubar o governo".

Ao mencionar as violências contra crianças, o premiê ainda reconheceu que, de uma forma global, "todos temos uma parte de responsabilidade".

"Se minha presença como alvo político permitiu que esses fatos viessem à tona, este 'Me Too' da infância, terá sido útil", reiterou.

Imprensa e classe política se dividem

"A estratégia da enrolação", diz o jornal Libération em sua manchete nesta quinta-feira. Para o diário progressista, o premiê "não convenceu" e "se dedicou a embaralhar suas declarações". O jornal Le Figaro discorda e afirma que Bayrou se defendeu "com certo brilho". O diário conservador também critica o tom "agressivo" dos questionamentos do deputado Paul Vannier.

A mesma divisão é expressada pela classe política francesa. "Podemos aceitar um primeiro-ministro que mente diante dos deputados quando eles exercem uma prerrogativa constitucional de controle de ação do governo?", questiona o coordenador nacional do partido França Insubmissa, Manuel Bompard.

Na extrema direita, políticos evocaram uma "indecência total" nos questionamentos. "Esse interrogatório me deixou desconfortável porque, para mim, pareceu um processo de Moscou", declarou o vice-presidente do partido ultranacionalista Reunião Nacional, Sébastien Chenu.

Para o especialista em comunicação política, Philippe Moreau-Chevrolet, "a estratégia da diversão" de Bayrou "funcionou bem". "Ele conservou uma linha de defesa baseada na negação e no complô político", observou.

Segundo ele, essa é uma célebre atitude populista, "utilizada frequentemente mais por culpados do que por inocentes". Mas esse método, segundo o especialista, "reforça a tese de que ele [o primeiro-ministro] tem alguma coisa a esconder".