Nunes nega dispersão de usuários na 'cracolândia' e comemora ruas vazias

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), negou que usuários da "cracolândia", no centro da cidade, tenham se espalhado por outros bairros de São Paulo. O prefeito comemorou a diminuição no número de pessoas no chamado "fluxo" da região e associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e a ações na favela do Moinho.

O que aconteceu

Nunes diz que há motivos para comemorar e que "o trabalho continua" na "cracolândia". "Praticamente ninguém ali no lugar da [rua dos] Protestantes", disse o prefeito sobre a rua que é considerada o "fluxo" atual da cracolândia, ou seja, onde há a maior concentração de usuários de drogas da região. Segundo Nunes, a quantidade de pessoas no local diminuiu de 651 em maio de 2023 para 103 no mesmo período deste ano — os dados mais atualizados são de 5 de maio.

Nunes afirmou que não há novas pequenas "cracolândias" pela cidade. Apesar de relatos de dispersão de usuários por outras regiões do Centro e da capital, o prefeito disse que essas pessoas não saíram do fluxo na rua dos Protestantes. Já costumavam, de acordo com ele, a circular por vários pontos para fazer uso da droga. Nunes citou levantamento da prefeitura que aponta pelo menos 109 usuários espalhados por 32 ruas do Centro que não a "cracolândia". O prefeito deu as declarações à imprensa após visita ao Serviço de Cuidados Prolongados Álcool e Drogas (AD) Boracea, projeto para acolher e tratar usuários com vício considerado mais grave em álcool e drogas.

Prefeito argumentou também que transeuntes confundem aglomerações de pessoas em situação de rua com usuários de crack. "Estão caracterizando pessoas em situação de rua como pessoas em uso de droga nas cenas abertas de uso. São perfis diferentes, públicos diferentes", afirmou. Nunes disse que, ontem, equipes da prefeitura abordaram 109 usuários de drogas no Centro para oferecer atendimento de saúde, mas que não aceitaram tratamento, e que há 29.400 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua em serviços da prefeitura.

Serviço de moto por aplicativo

O prefeito afirmou ter convicção de que reverterá decisão judicial que liberou serviços de mototáxi na cidade. "Vamos recorrer na Justiça", disse. "Há alegação não verídica das empresas com relação à lei federal. Estamos conversando com os desembargadores, apresentando os memoriais".

Nunes criticou a decisão da Justiça e disse que até deve apresentar um novo recurso até amanhã. A liberação vai aumentar número de acidentes e de óbitos, segundo ele.