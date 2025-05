Políticas de Trump afastam turistas e causam prejuízo bilionário aos EUA

O setor de turismo dos Estados Unidos pode perder US$ 12 bilhões em gastos de estrangeiros em 2025. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), que representa as principais operadoras de turismo do mundo.

O estudo do WTTC afirma que "é esperado que os gastos de visitantes internacionais nos Estados Unidos caiam para pouco menos de US$ 169 bilhões em 2025, em comparação com US$ 181 bilhões em 2024".

De acordo com o estudo, os Estados Unidos "são o único país entre as 184 economias analisadas pelo WTTC e pela Oxford Economics que sofrerão uma diminuição com gastos de estrangeiros em 2025".

"Esta situação é um alerta para o governo dos Estados Unidos. A maior economia de viagens e turismo do planeta está na contramão do que acontece no mundo. E não é por falta de demanda; é por falta de ação. Parece que o governo americano coloca uma placa de 'fechado', enquanto outros países estendem tapete vermelho", explicou a CEO do WTTC, Julia Simpson.

Um golpe na economia americana

Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, os dados mais recentes de chegadas de estrangeiros foram coletados em março de 2025. E os números revelam um declínio de mercados importantes, como Reino Unido (15% menor do que o mesmo período em 2024), Alemanha (28%) e Coreia do Sul (15%).

E não foram só mercados destes países que sofreram quedas. Segundo o estudo do WTTC, nações tradicionalmente importantes para o turismo norte-americano, como Espanha, Colômbia, Irlanda, Equador e República Dominicana, tiveram quedas entre 24% e 33% no mesmo período de avaliação.

"Os canadenses e os mexicanos, vizinhos mais próximos dos Estados Unidos, não estão viajando", afirmou Julia Simpson, referindo-se às repressões imigratórias, tarifas e declarações agressivas do governo Trump.

A CEO do WTTC também disse que há preocupações com os vistos. "Isso tem causado sérias preocupações, pois existem pessoas que temem o risco de serem presas acidentalmente", acrescentou Simpson.

No ano passado, o setor de turismo foi responsável por US$ 2,6 trilhões da economia dos EUA, criando mais de 20 milhões de empregos. Também gerou mais de US$ 585 bilhões em tributos em 2024, representando quase 7% de toda a receita do governo americano.

Oportunidade para voltar a crescer

Os Estados Unidos estão a menos de um mês de um grande evento esportivo: a Copa do Mundo de Clubes de futebol da Fifa, que vai ser realizada entre 14 de junho e 13 de julho, seguramente vai atrair milhares de torcedores dos cinco continentes. A secretária de Segurança Interna do país, Kristi Noem, disse que os Estados Unidos encaram este torneio como um teste para a Copa do Mundo de seleções, outro grande evento esportivo, realizado em 2026.

"Já trabalhamos nos documentos de viagem, nos pedidos de visto... e tudo mais que envolve o Mundial de Clubes. Isso, obviamente, será uma amostra do que podemos fazer no ano que vem na Copa do Mundo", explicou.

De acordo com um relatório publicado no final de fevereiro pela Tourism Economics, a chegada de turistas estrangeiros aos EUA durante a Copa no ano que vem, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, deve provocar um aumento de 8,8%, apesar de "a polarização causada pelas políticas e retórica do governo Trump, que desencoraja viagens aos Estados Unidos".

Na ocasião da visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, à Casa Branca no dia 6 de maio, o vice-presidente dos EUA, JD Vance disse que os visitantes serão bem-vindos, mas terão de deixar o país após a competição. "Vamos receber torcedores de quase 100 países. Queremos que eles venham, se divirtam e assistam aos jogos. Mas, quando o mundial acabar, eles terão de ir embora", afirmou.

(Com AFP)