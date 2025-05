Policia indicia motorista de ônibus de acidente que matou 12 em MG

O motorista do ônibus envolvido em um acidente que matou 12 pessoas em Araguari (MG), no início de abril, foi indiciado e responderá pelas 12 mortes.

O que aconteceu?

A Polícia Civil concluiu que o motorista, de 58 anos, agiu com dolo eventual, assumindo conscientemente o risco de causar um acidente ao dirigir em alta velocidade. Ele foi indiciado por 12 homicídios qualificados, pela impossibilidade de defesa das vítimas, e por 46 tentativas de homicídio, pelo mesmo motivo.

Segundo o delegado Rodrigo Faria, testemunhas confirmaram que o motorista conduzia o ônibus em alta velocidade propositalmente. "Vários passageiros constataram e confirmaram que o motorista, em determinados momentos, nas paradas do ônibus, sempre pedia para que todos apertassem os cintos e se segurassem, porque ele precisaria compensar o atraso na viagem", contou.

As investigações confirmaram que o acidente ocorreu com o ônibus trafegando em velocidade acima da permitida. "Conseguimos constatar, principalmente pelas provas objetivas, como laudos de necropsia e de levantamento do local, que o veículo realmente estava transitando acima da velocidade permitida, especialmente nos momentos que antecederam o acidente", afirmou o delegado.

Por permanecer no local e prestado socorro às vítimas, o motorista responderá em liberdade.

O acidente

O acidente ocorreu no cruzamento das rodovias MG-223 e MG-413. O ônibus tombou em uma curva, atravessou um canteiro e avançou por cerca de nove metros. "Todos os passageiros sem cinto foram arremessados para a grama e, na sequência, o ônibus os atingiu e os esmagou", explicou o perito que atuou no caso, Daniel Luiz de Souza.

O ônibus havia saído de Goiás com destino a São Paulo e transportava 46 pessoas. O capotamento ocorreu por volta das 3h40 do dia 8 de abril, na MG-223. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para embarcar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG), nas proximidades do trevo de Queixinho.