Petroleiros da Petrobras indicam greve de advertência em 29 e 30 de maio, diz FUP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) indicou uma greve de advertência nos dias 29 e 30 de maio, em protesto contra uma estagnação em negociações com a empresa relacionadas a diversos temas, segundo comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira.

A paralisação, que ainda precisa ser aprovada por sindicatos em assembleias, conforme protocolo, é uma resposta à ausência de avanços no diálogo com a Petrobras, especialmente em relação à remuneração variável dos empregados e à política de cortes de custos implementada pela companhia, disse a FUP.

A federação apontou ver "incoerência" da gestão da estatal, que anunciou um lucro líquido de R$35,2 bilhões no primeiro trimestre, com a distribuição de R$11,72 bilhões em dividendos aos acionistas, e em seguida prometeu aos acionistas austeridade e controle geral de custos, diante de preços baixos do petróleo.

"A insatisfação da categoria aumentou após declarações da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sinalizando contenção de despesas, mesmo diante do desempenho financeiro positivo da empresa", afirmou a FUP em nota.

(Por Marta Nogueira)