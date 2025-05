Nem toda mentira é igual: como reconhecer alguém que não é verdadeiro?

Mentir é mais comum do que parece. Às vezes, a gente mente por impulso, outras vezes por estratégia. Tem mentira que machuca, tem mentira que salva do constrangimento. Algumas são pequenas omissões que evitam climões; outras, grandes encenações com consequências sérias.

E entre esses extremos, existe um leque inteiro de nuances mostrando que, sim, nem toda mentira nasce do mesmo lugar — e nem deveria ser tratada da mesma forma.

Mentiras pró-sociais: são as clássicas mentirinhas do bem. Dizer que o jantar estava ótimo para não magoar quem cozinhou. Elogiar o novo corte de cabelo do colega, mesmo achando estranho. Ou ainda, afirmar que está tudo bem só para não preocupar alguém que já está sobrecarregado. Chamadas de mentiras pró-sociais, elas têm função prática: suavizar interações, preservar vínculos e evitar desgastes desnecessários.

Mentiras defensivas: aqui entram aquelas distorções da realidade feitas para evitar punições, julgamentos ou situações desconfortáveis. Um adolescente que finge estar gripado para faltar à aula, alguém que floreia a experiência profissional numa entrevista de emprego ou que esconde o nervosismo com um ar confiante. Nesse caso, a mentira funciona como uma armadura, não necessariamente maldosa, mas voltada à autopreservação.

Mentiras manipuladoras: a coisa muda de figura quando a mentira vira uma arma. Nesse caso, ela deixa de servir à convivência e passa a ser uma forma de enganar, controlar ou tirar vantagem. É o tipo de falsidade que mina a confiança, desgasta relações e pode ter impacto duradouro. Aqui, o prejuízo raramente é pequeno e quase nunca é só de quem acredita.

Como identificar uma mentira

Imagem: Moyo Studio/Getty Images

Abaixo, alguns sinais que podem sugerir que alguém está escondendo a verdade; mas lembre-se: nenhum deles funciona como detector universal.

Ansiedade incomum: suor frio, mãos geladas, inquietação. Esses sintomas podem indicar que a pessoa está sob tensão, algo comum em quem teme ser desmascarado. Porém, eles também aparecem em situações de pressão ou diante de pessoas naturalmente ansiosas. Tudo depende do contexto.

Mudança no jeito habitual: um amigo extrovertido que de repente se fecha? Ou alguém tímido que, do nada, está falante demais? Alterações no comportamento padrão podem indicar que a pessoa está tentando forçar uma atitude para parecer mais natural? e disfarçar a mentira.

Discurso desengonçado: mentir exige raciocínio rápido e constante criatividade. Por isso, quem está mentindo pode tropeçar nas próprias palavras, contradizer informações ou travar diante de perguntas inesperadas. Por outro lado, uma mentira ensaiada pode soar fluida, o que mostra que até o silêncio pode mentir.

Gestos exagerados ou ausentes: alguns mentirosos tentam parecer confiantes e naturais, o que pode resultar em gestos forçados demais, ou em uma estranha rigidez. A discrepância entre o discurso verbal e a linguagem corporal pode ser um alerta sutil, mas poderoso.

Lidando com mentirosos

Quando o hábito de mentir se torna constante e compulsivo, pode estar relacionado à mitomania, um quadro psicológico em que a pessoa constrói realidades alternativas para fugir de verdades difíceis ou reforçar uma imagem idealizada de si mesma.

Nesse caso, não adianta apenas apontar a mentira. O mais eficaz é estimular a busca por ajuda psicológica. A psicoterapia contribui para que o indivíduo entenda a raiz desse comportamento e comece a enfrentá-lo com mais consciência e responsabilidade.

Mas nem todo mentiroso é crônico. Veja como lidar com os outros tipos:

Mentiroso defensivo: mente para evitar punições ou julgamentos. Tente criar um ambiente de diálogo aberto, onde a pessoa sinta menos necessidade de se proteger com mentiras;

Mentiroso social: dissimula para manter as aparências ou evitar conflitos. Avalie se a mentira tem impacto real ou se é inofensiva. Às vezes, confrontar diretamente só cria mais desconforto;

Mentiroso manipulador: usa a mentira como ferramenta para obter vantagens. Nesse caso, é importante impor limites claros e, se necessário, se afastar para preservar sua integridade emocional.

Fontes: Nathalya Lima, psicóloga; Kayo Barboza, psiquiatra; e Hélio Deliberador, professor de psicologia social.

*Com informações de reportagem publicada em 24/12/2024