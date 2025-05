Nacionalistas russos pressionam Putin a continuar lutando na Ucrânia

Por Andrew Osborn

(Reuters) - Enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, explora um possível acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia, nacionalistas antiocidentais estão fazendo uma campanha para manter o conflito.

"Entregamos nossas armas, entregamos nosso país!", postou no domingo Pavel Gubarev, um ativista pró-Moscou em parte da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada por Moscou, enfurecido contra a perspectiva de o conflito ser "congelado" nas linhas atuais.

Para alguém criado no Ocidente, pode parecer à primeira vista que Putin está sob pressão.

No entanto, os chamados "patriotas Z" -- que receberam o nome de um símbolo que as forças russas na Ucrânia pintam em seus veículos -- têm que obedecer a certas regras e, em última análise, não representam uma ameaça para Putin, disseram três pessoas próximas ao Kremlin. Espera-se que eles sigam as regras se e quando chegar o momento de fazer a paz, segundo as pessoas.

Ao mesmo tempo, Putin e suas agências de inteligência precisam gerenciar os nacionalistas radicais da Rússia para garantir que eles não atrapalhem seus objetivos, disseram as três pessoas.

Analistas afirmam que, ao defender a continuação da guerra, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e alguns líderes da Europa Ocidental pressionam por um acordo, os patriotas Z podem, às vezes, ir longe demais para o gosto do Kremlin, irritando a população e criando expectativas de uma campanha mais ambiciosa no campo de batalha.

"Eles não estão todos sob controle total", disse Tatiana Stanovaya, membro sênior do Carnegie Russia Eurasia Center, que estuda o Kremlin há anos.

Stanovaya, que as autoridades russas designaram como "agente estrangeira" no ano passado, observou que alguns patriotas Z pediram aos militares russos que tomassem as cidades ucranianas de Kiev e Odessa e até mesmo atacasse a Polônia. Esses alvos vão muito além do que Putin, que reivindicou quatro regiões ucranianas como parte da Rússia -- além da Crimeia -- declarou como objetivos de guerra da Rússia.

"O fato de eles incitarem as pessoas e pressionarem a sociedade a apoiar uma campanha militar maior é um obstáculo, e o trabalho continua para que eles diminuam o tom do que estão dizendo ou fiquem quietos, porque eles incitam a sociedade quando Putin precisa manter conversações", disse Stanovaya.

O Kremlin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário para esta reportagem.

Alguns dos patriotas Z -- blogueiros de guerra ou correspondentes de guerra -- têm meio milhão de seguidores ou mais na plataforma de rede social Telegram e são amplamente lidos na Rússia, inclusive entre a elite, no exterior e na Ucrânia.

Mas eles precisam agir com cuidado.

Os nacionalistas que cruzaram com o Kremlin no passado tiveram problemas -- notadamente o líder rebelde do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, e o ultranacionalista declarado Igor Girkin. Prigozhin morreu em um acidente de avião e Girkin foi preso.

O Kremlin rejeitou como uma "mentira absoluta" a sugestão de que Putin mandou matar Prigozhin como vingança por seu motim. Ele afirma que não interfere em processos judiciais, algo que os críticos contestam.

Os analistas dizem que os patriotas Z foram úteis para o Kremlin, ajudando-o a criar e manter um amplo apoio público à guerra nos últimos três anos.

Mas os patriotas Z que fazem muito alarde sobre qualquer eventual acordo de paz correm o risco de serem expurgados, disseram as três fontes, que, como outras nesta reportagem, falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Uma das fontes disse que os ultranacionalistas mudariam rapidamente sua retórica assim que o Kremlin estabelecesse um plano de paz.

"Será como se um interruptor de luz estivesse sendo acionado", declarou a fonte.

(Reportagem adicional de Guy Faulconbridge e Darya Korsunskaya)