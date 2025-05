Celulares dobráveis com IA da Motorola chegam ao Brasil; entenda o que muda

A Motorola oficializou ontem (14) a chegada de novos celulares ao Brasil: o Edge 60 Pro e os dobráveis razr 60 e razr 60 Ultra. Entre os destaques, estão recursos avançados de inteligência artificial do pacote Moto AI.

Eles já estão à venda a partir de R$ 3.999,00 (ou R$ 3.599,10 à vista), em diferentes opções de texturas e cores Pantone. O relógio inteligente Moto Watch Fit chegará por aqui em junho por R$ 999,00.

Os novos aparelhos se juntam ao Edge 60 e ao Edge 60 Fusion, que foram lançados nas últimas semanas.

Confira todos os preços oficiais de lançamento:

razr 60: R$ 5.499,00

razr 60 ultra: R$ 9.999,00

edge 60 Pro: R$ 3.999,00 256 GB e R$ 4.999,00 512 GB

Ainda mais foco em IA

Antes de falar das especificações técnicas dos celulares, destacamos aqui um dos maiores focos dos lançamentos: a inauguração de novas funções do sistema de inteligência artificial da empresa, chamado Moto AI, que visa oferecer interações mais naturais e intuitivas.

Há um mix de recursos proprietários e de parceiros trabalhando em conjunto, como o Google (assistente Gemini e app Fotos) e a Perplexity, ferramenta de busca que foi integrada nativamente a dispositivos móveis pela primeira vez. Entre as novidades, estão:

Next Move: sugere mais coisas para fazermos, relacionadas a uma busca ou pedido. Por exemplo, se estamos procurando uma receita de bolo de aniversário, o celular pode oferecer um modelo de convite, uma playlist de festa ou stickers comemorativos. Ou, se compramos uma passagem, pode sugerir roteiros de viagem.

"Catch me up" aprimorado: disponível no razr 60 Ultra e no Edge 60 Pro, a função agora oferece sugestões de ações, como responder mensagens ou retornar ligações, além de resumir as notificações recebidas durante um período que ficamos longe do celular.

Tecla dedicada para IA: no razr 60 Ultra e no Edge 60 Pro há uma tecla lateral para chamar a Moto AI e fazer qualquer pergunta mais rapidamente, seja por voz ou texto.

Look and Talk: também no razr 60 Ultra é possível ativar o assistente apenas com contato visual, olhando para a tela externa, por exemplo, quando o celular está posicionado dobrado em um móvel. Sensores detectam o olhar e aí é só falar o que deseja para o assistente.

Signature Style: nas fotos, a inteligência artificial consegue aprender seu estilo favorito de imagem (contraste, temperatura de cor etc) e aplicar aos novos cliques.

Group Shot: nas fotos em grupo, garante que ninguém saia de olhos fechados.

Busca na galeria: é possível encontrar imagens bem específicas, a partir de uma descrição, dentro do Google Fotos. Por exemplo, "encontre uma foto minha de roupa vermelha em Paris" ou "ache uma foto do meu gato dormindo".

razr 60 Ultra, Edge 60 e Edge 60 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Como são os dobráveis

São os modelos mais diferenciados da marca, no estilo flip (que abre e fecha na vertical, como uma concha, ficando bem compactos quando dobrados). Remetem ao clássico V3, sucesso dos anos 2000 — oi, Paris Hilton. O formato permite fazer muita coisa sem precisar abrir o celular, pela tela externa, e também usar as câmeras traseiras para tirar selfies com maior qualidade.

Razr 60 Ultra

Chega com processador Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, criado para inteligência artificial, o que faz dele o celular flip mais avançado do mundo neste momento. São 16GB de memória RAM e até 1GB de armazenamento interno.

Todas as três câmeras, duas traseiras e uma interna/frontal, têm 50MP. A maior diferença para a geração anterior é que a lente teleobjetiva deu lugar a uma ultrawide (para fotos de campo mais aberto e também o modo macro), e a câmera principal fica responsável pelo zoom (até 30x com estabilização óptica).

razr 60 ultra com revestimento em tecido Alcantara (Scarab) e em madeira (Mountain Trail) Imagem: Marcella Duarte/UOL

O display interno é de 7 polegadas e o externo de 4 polegadas, pegando toda a área disponível.

A bateria tem 4.700 mAh, com carregamento turbo de 68W com fio e 30W sem fio (era 45W e 15W no razr 50 Ultra), e agora inclui carregamento reverso, para doar bateria, a 5W.

Pela primeira vez, a linha de dobráveis ganhou proteção não só contra água mas também contra poeira, com certificação IP48 nos dois modelos dobráveis (razr 60 e razr 60 Ultra). Isso se deve à uma dobradiça reformulada, com mecanismo em titânio, que também deixou o vinco na tela mais suave.

A linha é vendida nas cores: vermelho (Rio Red), pink (Cabaret), acabamento em madeira (Mountain Trail), verde escuro com material italiano Alcantara (Scarab).

razr 60 (verde e branco) e razr 60 Ultra (vermelho, madeira e pink) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Razr 60

Equipado com o recém lançado chipset Dimensity 7400X, da MediaTek, também pensado para IA. Vem com até 12GB de memória RAM e até 512GB de armazenamento interno.

O conjunto de câmeras segue similar ao da geração anterior (Razr 50): principal de 50MP (zoom 10x OIS), ultrawide de 13MP e interna/frontal de 32MP.

A tela interna é de 6,9 polegadas e a externa de 3,6 polegadas — a principal diferença para o irmão mais avançado é que ela é menor, com uma faixa superior sem display. Ainda assim, é grande o suficiente para permitir as mesmas funções com o celular fechado.

A bateria tem 4700mAh, com carregamento rápido de 30W com fio e 15W sem fio.

Cores: verde claro (Spring Bud), azul escuro (Gibraltar Sea), rosa (Parfait Pink), branco com brilhos cinza (Lightest Sky).

Edge 60 pro na cor Dazzling Blue Imagem: Marcella Duarte/UOL

Edge 60

A linha premium de celulares em formato "comum" da marca agora soma três modelos, com a chegada do Pro — nos próximos meses, ainda podemos esperar uma versão Ultra, mais potente.

Por fora, os modelos são bem parecidos, com tela de 6,7 polegadas OLED 1,5K Quad-Curve, curva nos quatro lados (em cima e embaixo também, e não apenas nas laterais como na geração anterior Edge 50), para uma experiência de vídeo mais imersiva.

Além disso, a proteção contra água e poeira agora é de grau máximo IP68/69 em toda a família.

Como diferencial, o Edge 60 Pro vem com um conjunto com quatro câmeras, sendo três de 50MP: principal (50MP Sony LYTIA 700C), ultrawide (50MP com modo macro), teleobjetiva (10MP, 3x zoom óptico e até 50x zoom digital) e frontal/selfie (50MP).

Já o processador é o MediaTek Dimensity 8350 Extreme, acompanhado por 12GB e até 512GB de armazenamento interno.

A bateria cresceu bastante, de 4500 mAh (no edge 50 Pro do ano passado) para 6000 mAh, com tecnologia silício-carbono. Ganhou carregamento rápido de 90 W com fio, 15 W sem fio e 5 W reverso.

Cores: verde musgo (Shadow), azul royal (Dazzling Blue), roxo (Sparkling Grape).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

"Moto Things"

A Motorola também está expandindo seu portfólio de acessórios, apelidados de "Moto Things" (Moto coisas). Os novos produtos anunciados são:

Moto Watch Fit. Relógio inteligente de entrada, com recursos de monitoramento de saúde e atividade física. Tem a caixa retangular, estilo Apple Watch, e com diversas opções de pulseiras.

Moto Buds Loop. Primeiro fone da marca com formato "open ear", que se encaixa por fora da orelha e não fica dentro do canal auditivo. Há uma versão com aplicação de cristais Swarovski, que reforça o aspecto de piercing. O som é assinado pela Bose.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.