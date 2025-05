Ministros da UE têm ambição maior do que o acordado entre Reino Unido e EUA

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - Ministros do Comércio da União Europeia desejam um acordo comercial mais ambicioso do que o acordado pelo Reino Unido com os Estados Unidos, afirmaram eles nesta quinta-feira, acrescentando que um acordo do tipo que mantenha as tarifas não seria suficiente para evitar as contramedidas do bloco europeu.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disseram há uma semana que haviam concordado com um acordo comercial bilateral limitado que mantém as tarifas de 10% de Trump sobre as exportações britânicas, enquanto reduz as tarifas mais altas sobre aço e carros.

O vice-ministro da Economia da Polônia, Michal Baronowski, cujo país detém a presidência rotativa da UE, disse que o acordo com o Reino Unido e uma trégua com a China proporcionaram algum otimismo em relação a uma redução da escalada.

No entanto, em comentários antes de uma reunião de ministros do Comércio da UE em Bruxelas, ele disse que o bloco não deveria "pular rápido demais". O grupo, segundo ele, não precisa de um acordo rápido e esse parece ser o sentimento de outros parceiros, como o Japão.

"Não acho que esse seja o nível de ambição com o qual a Europa ficaria feliz", disse ele, referindo-se ao acordo entre os EUA e o Reino Unido.

"Acho que podemos ter um acordo melhor do que permanecer com tarifas bastante altas... Eu esperaria que (a UE obtivesse) um acordo melhor do que qualquer outro acordo que os EUA estejam negociando agora."

O ministro do Comércio da Suécia, Benjamin Dousa, foi mais direto.

"Se o acordo entre o Reino Unido e os EUA for o que a Europa conseguir, então os EUA podem esperar contramedidas de nossa parte", disse Dousa a repórteres. "Eu dificilmente chamaria isso de acordo comercial."

A UE enfrenta uma tarifa de 25% sobre as importações de aço, alumínio e automóveis, bem como tarifas "recíprocas" de 10% sobre quase todos os outros produtos, que podem aumentar para 20% se as negociações durante uma pausa de 90 dias até 8 de julho fracassarem.

O ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, disse que as tarifas recíprocas são algo que a UE não pode aceitar.

A Comissão Europeia, que coordena a política comercial da UE, preparou na semana passada uma lista de 95 bilhões de euros de importações dos EUA que poderiam ser tarifadas, mas afirmou repetidamente que preferiria uma solução negociada.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, disse que conversou na quarta-feira com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e concordou em intensificar o engajamento.