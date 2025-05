Milho: Inpasa investe R$ 2,5 bi para ampliar processamento para etanol e óleo

São Paulo, 15 - A Inpasa Brasil vai investir cerca de R$ 2,5 bilhões para duplicar sua biorrefinaria de grãos no município de Balsas, Maranhão, segundo anunciou o governador do Estado, Carlos Brandão (PSB). Com a obra, a estimativa é de que a capacidade de produção diária de milho para produção de etanol e óleo, hoje de quase 3 mil toneladas, dobre.A duplicação vai ocorrer em duas etapas, de acordo com nota do governo maranhense. A primeira, na qual foi investido aproximadamente R$ 1 bilhão, deve ser entregue no próximo mês. Já a segunda tem previsão para estar concluída em dezembro.O governo do Maranhão aponta, aind,a que a iniciativa vai proporcionar 4,5 mil empregos diretos e indiretos na região. "Vamos duplicar a fábrica para que tenhamos mais emprego, mais renda, mais processamento de milho", disse Brandão.